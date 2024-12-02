Так суп ви ще не готували: лише один інгредієнт зробить його нереально смачним

Цей суп точно здивує вас та ваших близьких

Іноді для створення ідеальної страви достатньо лише одного секретного інгредієнта. Раніше ми розповідали, як за допомогою одного інгредієнта змінити звичний смак вінегрету. Тепер розповімо, як за допомогою простого продукту перетворити курячий суп на вишукане частування. Соковитий лимон додає страві яскравості, підкреслює смак інших інгредієнтів та перетворює звичний курячий суп на кулінарний шедевр.

Оригінальним рецептом супу поділилася в Instagram блогер nourished.by.mads.

Інгредієнти

3 столові ложки оливкової олії;

1 склянку сухої пасти орзо (можна замінити на птитім);

6 склянок курячого бульйону;

1 ціла куряча грудка;

1/2 склянки тертої моркви;

1/2 склянки нарізаної селери;

1/2 цибулини, нарізаної кубиками;

3 зубчики часнику;

1/4 склянки нарізаної свіжої кінзи;

2 лимони для соку;

1 невеликий лимон, нарізаний кружальцями для декору

1/2 ч. л. сушеного орегано;

1/2 ч. л. лимонного перцю;

1 ч. л. солі;

1/2 ч. л. перцю;

1/4 ч. л. паприки.

Кроки приготування

Курячі грудки відварюємо і подрібнюємо. Бульйон не виливаємо. Розігріваємо каструлю з оливковою олією на середньому вогні. Додаємо нарізану цибулю та подрібнений часник у каструлю. Готуємо близько 3 хвилин. Додаємо моркву та селеру в каструлю і готуємо близько 5 хвилин. Додаємо приправи та перемішуємо. Обсмажуємо орзо в каструлі протягом 4 хвилин, помішуючи, щоб орзо просочився ароматом. Вливаємо курячий бульйон і доводимо до кипіння. Приблизно через 10 хвилин, коли паста буде готова, зменшуємо вогонь до слабкого. Додаємо курячу грудку, сік 2 лимонів та нарізану кінзу. Перемішуємо і додаємо нарізаний кружальцями лимон.

Страва готова. Можна подавати на стіл.

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