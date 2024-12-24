Стане окрасою новорічного столу: з чого приготувати ефектний салат (відео)
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Стане окрасою новорічного столу
Морепродукти — ідеальні складники для створення апетитних і поживних салатів. Зокрема, цікавою стравою є салат з авокадо та креветками.
Щоб зробити смак ще яскравішим, такі страви можна доповнити свіжими чи запеченими овочами, зеленню або червоною ікрою. Рецептом смакоти з нами поділилися на Facebook-сторінці "Fish House".
Як приготувати салат з морепродуктами
Інгредієнти:
- форель/сьомга слабосолона — 200 г;
- відварні креветки — 200 г;
- сирок плавлений — 3 штуки;
- середні відварені картоплини — 2 шт.;
- цибуля зелена;
- червона ікра — 100 г;
- майонез — 100 г;
Спосіб приготування:
1.Рибу нарізати на дрібні кубики, креветки на невеликі шматочки.
2.Картоплю і сир натерти на великій тертці, зелену цибулю нарізати дрібно.
3.Зібрати салат у такій послідовності: зелена цибуля, 1/2 всієї риби, майонез, 1/2 тертої картоплі, майонез, 1/2 креветок, майонез, 1/2 тертого сиру, майонез.
4.Повторити у такій же послідовності, щоб вийшло два шари.
5.Зверху салат прикрасити ікрою і залишити настоятися декілька годин.