Стане окрасою новорічного столу: з чого приготувати ефектний салат (відео)

Стане окрасою новорічного столу

Морепродукти — ідеальні складники для створення апетитних і поживних салатів. Зокрема, цікавою стравою є салат з авокадо та креветками.

Щоб зробити смак ще яскравішим, такі страви можна доповнити свіжими чи запеченими овочами, зеленню або червоною ікрою. Рецептом смакоти з нами поділилися на Facebook-сторінці "Fish House".

Як приготувати салат з морепродуктами

Інгредієнти:

форель/сьомга слабосолона — 200 г;

відварні креветки — 200 г;

сирок плавлений — 3 штуки;

середні відварені картоплини — 2 шт.;

цибуля зелена;

червона ікра — 100 г;

майонез — 100 г;

Спосіб приготування:

1.Рибу нарізати на дрібні кубики, креветки на невеликі шматочки.

2.Картоплю і сир натерти на великій тертці, зелену цибулю нарізати дрібно.

3.Зібрати салат у такій послідовності: зелена цибуля, 1/2 всієї риби, майонез, 1/2 тертої картоплі, майонез, 1/2 креветок, майонез, 1/2 тертого сиру, майонез.

4.Повторити у такій же послідовності, щоб вийшло два шари.

5.Зверху салат прикрасити ікрою і залишити настоятися декілька годин.