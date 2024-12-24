Станет украшением новогоднего стола: из чего приготовить эффектный салат (видео)
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Станет украшением новогоднего стола
Морепродукты – идеальные составляющие для создания аппетитных и питательных салатов. В частности, интересным блюдом является салат с авокадо и креветками.
Чтобы сделать вкус еще ярче, такие блюда можно дополнить свежими или запеченными овощами, зеленью или красной икрой. Рецептом вкусности с нами поделились на Facebook-странице "Fish House".
Как приготовить салат с морепродуктами
Ингредиенты:
- форель/семга слабосоленая — 200 г;
- отварные креветки – 200 г;
- сырок плавленый — 3 штуки;
- средние отварные картофелины – 2 шт.;
- лук зеленый;
- красная икра — 100 г;
- майонез – 100 г;
Способ приготовления:
1.Рыбу нарезать на мелкие кубики, креветки на небольшие кусочки.
2.Картофель и сыр натереть на большой терке, зеленый лук нарезать мелко.
3.Собрать салат в следующей последовательности: зеленый лук, 1/2 всей рыбы, майонез, 1/2 тертого картофеля, майонез, 1/2 креветок, майонез, 1/2 тертого сыра, майонез.
4.Повторить в такой же последовательности, чтобы получилось два слоя.
5.Сверху салат украсить икрой и оставить настояться несколько часов.