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Приготуєте на раз-два: як смачно запекти скумбрію (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Бюджетна та проста, але така смачна
Бюджетна та проста, але така смачна. Фото 1000.menu

Підходить для ситного обіду чи вечері

Скумбрія є досить популярною рибкою серед українських господинь. Її коптять, засолюють, тушкують у томатному соусі.

Сьогодні ми пропонуємо запекти скумбрію зі спеціями та цитрусовими. Виходить вона надзвичайно ніжною та ароматному, інформують на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".

Як смачно запекти скумбрію

Інгредієнти:

  • скумбрія;
  • сіль, перець — за смаком;
  • цедра лимона — 1/2 ч. л.;
  • цедра апельсина — 1/2 ч. л.;
  • імбир — 1 ч. л.;
  • чебрець — 1-2 гілочки;
  • сік одного апельсину;
  • віскі — 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Скумбрію розділити на філе, видалити кісточки пінцетом, з боку шкіри зробити неглибокі надрізи.

2.Посипати сіллю та перцем з двох сторін і додати інші інгредієнти. Залишити настоятися 10 хвилин.

3.У духовці запікати 20 хвилин за температури 180°, режим верх/низ + конвекція.

4.Подавати з м'якушем апельсина.

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#Спеції #Скумбрія #Готуємо вдома