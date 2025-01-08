Приготуєте на раз-два: як смачно запекти скумбрію (відео)

Підходить для ситного обіду чи вечері

Скумбрія є досить популярною рибкою серед українських господинь. Її коптять, засолюють, тушкують у томатному соусі.

Сьогодні ми пропонуємо запекти скумбрію зі спеціями та цитрусовими. Виходить вона надзвичайно ніжною та ароматному, інформують на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".

Як смачно запекти скумбрію

Інгредієнти:

скумбрія;

сіль, перець — за смаком;

цедра лимона — 1/2 ч. л.;

цедра апельсина — 1/2 ч. л.;

імбир — 1 ч. л.;

чебрець — 1-2 гілочки;

сік одного апельсину;

віскі — 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Скумбрію розділити на філе, видалити кісточки пінцетом, з боку шкіри зробити неглибокі надрізи.

2.Посипати сіллю та перцем з двох сторін і додати інші інгредієнти. Залишити настоятися 10 хвилин.

3.У духовці запікати 20 хвилин за температури 180°, режим верх/низ + конвекція.

4.Подавати з м'якушем апельсина.