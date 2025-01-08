Приготуєте на раз-два: як смачно запекти скумбрію (відео)
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Підходить для ситного обіду чи вечері
Скумбрія є досить популярною рибкою серед українських господинь. Її коптять, засолюють, тушкують у томатному соусі.
Сьогодні ми пропонуємо запекти скумбрію зі спеціями та цитрусовими. Виходить вона надзвичайно ніжною та ароматному, інформують на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".
Як смачно запекти скумбрію
Інгредієнти:
- скумбрія;
- сіль, перець — за смаком;
- цедра лимона — 1/2 ч. л.;
- цедра апельсина — 1/2 ч. л.;
- імбир — 1 ч. л.;
- чебрець — 1-2 гілочки;
- сік одного апельсину;
- віскі — 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Скумбрію розділити на філе, видалити кісточки пінцетом, з боку шкіри зробити неглибокі надрізи.
2.Посипати сіллю та перцем з двох сторін і додати інші інгредієнти. Залишити настоятися 10 хвилин.
3.У духовці запікати 20 хвилин за температури 180°, режим верх/низ + конвекція.
4.Подавати з м'якушем апельсина.