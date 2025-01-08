Приготовите на раз-два: как вкусно запечь скумбрию (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Подходит для сытного обеда или ужина
Скумбрия является довольно популярной рыбкой среди украинских хозяек. Ее коптят, засаливают, тушат в томатном соусе.
Сегодня мы предлагаем запечь скумбрию со специями и цитрусовыми. Выходит она чрезвычайно нежной и ароматной, информируют на Instagram-странице "ponomar_valeriy".
Как вкусно запечь скумбрию
Ингредиенты:
- скумбрия;
- соль, перец – по вкусу;
- цедра лимона — 1/2 ч. л.;
- цедра апельсина — 1/2 ч. л.;
- имбирь – 1 ч. л.;
- чабрец — 1-2 веточки;
- сок одного апельсина;
- виски — 1 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Скумбрию разделить на филе, удалить косточки пинцетом, со стороны кожи сделать неглубокие надрезы.
2.Посыпать солью и перцем с двух сторон и добавить другие ингредиенты. Оставить настояться 10 минут.
3.В духовке запекать 20 минут при температуре 180°, режим верх/низ + конвекция.
4.Подавать с мякотью апельсина.