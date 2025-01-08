Приготовите на раз-два: как вкусно запечь скумбрию (видео)

Подходит для сытного обеда или ужина

Скумбрия является довольно популярной рыбкой среди украинских хозяек. Ее коптят, засаливают, тушат в томатном соусе.

Сегодня мы предлагаем запечь скумбрию со специями и цитрусовыми. Выходит она чрезвычайно нежной и ароматной, информируют на Instagram-странице "ponomar_valeriy".

Как вкусно запечь скумбрию

Ингредиенты:

скумбрия;

соль, перец – по вкусу;

цедра лимона — 1/2 ч. л.;

цедра апельсина — 1/2 ч. л.;

имбирь – 1 ч. л.;

чабрец — 1-2 веточки;

сок одного апельсина;

виски — 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Скумбрию разделить на филе, удалить косточки пинцетом, со стороны кожи сделать неглубокие надрезы.

2.Посыпать солью и перцем с двух сторон и добавить другие ингредиенты. Оставить настояться 10 минут.

3.В духовке запекать 20 минут при температуре 180°, режим верх/низ + конвекция.

4.Подавать с мякотью апельсина.