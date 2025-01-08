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Сподобається всім: ніжна куряча запіканка з картоплею та сиром

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Запіканка з картоплі з курячим філе
Запіканка з картоплі з курячим філе. Фото Youtube

Вдалий рецепт для смачної вечері

Ця запіканка — ідеальне поєднання ніжного курячого філе, картоплі та вершків з ароматними приправами. Простота в приготуванні та доступні інгредієнти роблять цю страву універсальним рішенням для сімейної вечері чи навіть святкового столу.

Завдяки пряним травам і розплавленій сирній скоринці запіканка виходить особливо апетитною і насиченою. Готується вона в духовці, залишаючи вам час для відпочинку, поки будинок наповнюється чудовим ароматом.

Рецептом поділилася YouTube-блогер Essen Rezepte.

Інгредієнти:

  • 2 курячі грудки
  • 3 картоплини
  • 1 цибулина
  • 2 яйця
  • Сіль та чорний перець на смак
  • 1/2 чайної ложки паприки
  • 470 мл (2 склянки) густих вершків
  • 1 чайна ложка прованських трав
  • 1/4 чайної ложки мускатного горіха
  • 1 ст. л. вершкового масла
  • Сир моцарела
  • 2 помідори (за бажанням)
  • Петрушка (за бажанням)

Етапи приготування:

  1. Форму змащуємо вершковим маслом і викладаємо на дно нарзану півкільцями цибулю. Солимо і перчимо.
  2. Картоплю нарізаємо кружальцями і викладаємо зверху на цибулю. Солимо і перчимо, поливаємо оливковою олією.
  3. Куряче філе нарізаємо на шматочки. Посипаємо сіллю, перцем та паприкою. Викладаємо на картоплю.
  4. У миску вибиваємо яйця, додаємо прованські трави, мускатний горіх, сіль, вершки. Змішуємо та заливаємо цією сумішшю картоплю з м’ясом.
  5. Форму накриваємо фольгою і ставимо страву запікати при температурі 190° C протягом 1 години.
  6. Наприкінці приготування знімаємо фольгу та посипаємо запіканку натертим сиром. За бажанням зверху можна викласти нарізані кружальцями помідори, але після цього страву потрібно запікати ще 15-20 хвилин.
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