Сподобається всім: ніжна куряча запіканка з картоплею та сиром

Вдалий рецепт для смачної вечері

Ця запіканка — ідеальне поєднання ніжного курячого філе, картоплі та вершків з ароматними приправами. Простота в приготуванні та доступні інгредієнти роблять цю страву універсальним рішенням для сімейної вечері чи навіть святкового столу.

Завдяки пряним травам і розплавленій сирній скоринці запіканка виходить особливо апетитною і насиченою. Готується вона в духовці, залишаючи вам час для відпочинку, поки будинок наповнюється чудовим ароматом.

Рецептом поділилася YouTube-блогер Essen Rezepte.

Інгредієнти:

2 курячі грудки

3 картоплини

1 цибулина

2 яйця

Сіль та чорний перець на смак

1/2 чайної ложки паприки

470 мл (2 склянки) густих вершків

1 чайна ложка прованських трав

1/4 чайної ложки мускатного горіха

1 ст. л. вершкового масла

Сир моцарела

2 помідори (за бажанням)

Петрушка (за бажанням)

Етапи приготування: