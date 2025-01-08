Сподобається всім: ніжна куряча запіканка з картоплею та сиром
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Вдалий рецепт для смачної вечері
Ця запіканка — ідеальне поєднання ніжного курячого філе, картоплі та вершків з ароматними приправами. Простота в приготуванні та доступні інгредієнти роблять цю страву універсальним рішенням для сімейної вечері чи навіть святкового столу.
Завдяки пряним травам і розплавленій сирній скоринці запіканка виходить особливо апетитною і насиченою. Готується вона в духовці, залишаючи вам час для відпочинку, поки будинок наповнюється чудовим ароматом.
Рецептом поділилася YouTube-блогер Essen Rezepte.
Інгредієнти:
- 2 курячі грудки
- 3 картоплини
- 1 цибулина
- 2 яйця
- Сіль та чорний перець на смак
- 1/2 чайної ложки паприки
- 470 мл (2 склянки) густих вершків
- 1 чайна ложка прованських трав
- 1/4 чайної ложки мускатного горіха
- 1 ст. л. вершкового масла
- Сир моцарела
- 2 помідори (за бажанням)
- Петрушка (за бажанням)
Етапи приготування:
- Форму змащуємо вершковим маслом і викладаємо на дно нарзану півкільцями цибулю. Солимо і перчимо.
- Картоплю нарізаємо кружальцями і викладаємо зверху на цибулю. Солимо і перчимо, поливаємо оливковою олією.
- Куряче філе нарізаємо на шматочки. Посипаємо сіллю, перцем та паприкою. Викладаємо на картоплю.
- У миску вибиваємо яйця, додаємо прованські трави, мускатний горіх, сіль, вершки. Змішуємо та заливаємо цією сумішшю картоплю з м’ясом.
- Форму накриваємо фольгою і ставимо страву запікати при температурі 190° C протягом 1 години.
- Наприкінці приготування знімаємо фольгу та посипаємо запіканку натертим сиром. За бажанням зверху можна викласти нарізані кружальцями помідори, але після цього страву потрібно запікати ще 15-20 хвилин.