Понравится всем: нежная куриная запеканка с картофелем и сыром
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Удачный рецепт для вкусного ужина
Эта запеканка – идеальное сочетание нежного куриного филе, картофеля и сливок с ароматными приправами. Простота в приготовлении и доступные ингредиенты делают это блюдо универсальным решением для семейного ужина или даже праздничного стола.
Благодаря пряным травам и расплавленной сырной корочке запеканка получается особенно аппетитной и насыщенной. Готовится она в духовке, оставляя вам время для отдыха, пока дом наполняется потрясающим ароматом.
Рецептом поделилась YouTube-блогер Essen Rezepte.
Ингредиенты:
- 2 куриные грудки
- 3 картофелины
- 1 луковица
- 2 яйца
- Соль и черный перец по вкусу
- 1/2 чайной ложки паприки
- 470 мл (2 стакана) густых сливок
- 1 чайная ложка прованских трав
- 1/4 чайной ложки мускатного ореха
- 1 ст. л. сливочного масла
- сыром моцарелла
- 2 помидора (по желанию)
- петрушка (по желанию).
Этапы приготовления:
- Форму смазываем сливочным маслом и выкладываем на дно нарзанный полукольцами лук. Солим и перчим.
- Картофель нарезаем кружочками и выкладываем сверху на лук. Солим и перчим, поливаем оливковым маслом.
- Куриное филе нарезаем на кусочки. Посыпаем солью, перцем и паприкой. Выкладываем на картофель.
- В миску выбиваем яйца, добавляем прованские травы, мускатный орех, соль, сливки. Смешиваем и заливаем этой смесью картофель с мясом.
- Форму накрываем фольгой и ставим блюдо запекаться при температуре 190°C в течение 1 часа.
- В конце приготовления снимаем фольгу и посыпаем запеканку натертым сыром. По желанию сверху можно выложить нарезанные кружочками помидоры, но после этого блюдо нужно запекать еще 15-20 минут.