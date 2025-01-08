Понравится всем: нежная куриная запеканка с картофелем и сыром

Удачный рецепт для вкусного ужина

Эта запеканка – идеальное сочетание нежного куриного филе, картофеля и сливок с ароматными приправами. Простота в приготовлении и доступные ингредиенты делают это блюдо универсальным решением для семейного ужина или даже праздничного стола.

Благодаря пряным травам и расплавленной сырной корочке запеканка получается особенно аппетитной и насыщенной. Готовится она в духовке, оставляя вам время для отдыха, пока дом наполняется потрясающим ароматом.

Рецептом поделилась YouTube-блогер Essen Rezepte.

Ингредиенты:

2 куриные грудки

3 картофелины

1 луковица

2 яйца

Соль и черный перец по вкусу

1/2 чайной ложки паприки

470 мл (2 стакана) густых сливок

1 чайная ложка прованских трав

1/4 чайной ложки мускатного ореха

1 ст. л. сливочного масла

сыром моцарелла

2 помидора (по желанию)

петрушка (по желанию).

Этапы приготовления: