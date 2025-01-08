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Понравится всем: нежная куриная запеканка с картофелем и сыром

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Запеканка из картофеля с куриным филе
Запеканка из картофеля с куриным филе. Фото Youtube

Удачный рецепт для вкусного ужина

Эта запеканка – идеальное сочетание нежного куриного филе, картофеля и сливок с ароматными приправами. Простота в приготовлении и доступные ингредиенты делают это блюдо универсальным решением для семейного ужина или даже праздничного стола.

Благодаря пряным травам и расплавленной сырной корочке запеканка получается особенно аппетитной и насыщенной. Готовится она в духовке, оставляя вам время для отдыха, пока дом наполняется потрясающим ароматом.

Рецептом поделилась YouTube-блогер Essen Rezepte.

Ингредиенты:

  • 2 куриные грудки
  • 3 картофелины
  • 1 луковица
  • 2 яйца
  • Соль и черный перец по вкусу
  • 1/2 чайной ложки паприки
  • 470 мл (2 стакана) густых сливок
  • 1 чайная ложка прованских трав
  • 1/4 чайной ложки мускатного ореха
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • сыром моцарелла
  • 2 помидора (по желанию)
  • петрушка (по желанию).

Этапы приготовления:

  1. Форму смазываем сливочным маслом и выкладываем на дно нарзанный полукольцами лук. Солим и перчим.
  2. Картофель нарезаем кружочками и выкладываем сверху на лук. Солим и перчим, поливаем оливковым маслом.
  3. Куриное филе нарезаем на кусочки. Посыпаем солью, перцем и паприкой. Выкладываем на картофель.
  4. В миску выбиваем яйца, добавляем прованские травы, мускатный орех, соль, сливки. Смешиваем и заливаем этой смесью картофель с мясом.
  5. Форму накрываем фольгой и ставим блюдо запекаться при температуре 190°C в течение 1 часа.
  6. В конце приготовления снимаем фольгу и посыпаем запеканку натертым сыром. По желанию сверху можно выложить нарезанные кружочками помидоры, но после этого блюдо нужно запекать еще 15-20 минут.
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