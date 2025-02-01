Десять хвилин — і пиріг на столі: як приготувати смачну випічку з бананом (відео)

Перевірена часом та багатьма улюблена випічка

Банани є улюбленим фруктом багатьох. Окрім того, що їх можна їсти просто так, з цими фруктами також можна приготувати міні-панкейки або ж звернути увагу на апетитний бананово-шоколадний пиріг.

Готується він просто, але виходить надзвичайно смачним. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anastasiyafn".

Як приготувати шоколадно-банановий кекс

Інгредієнти:

300 г м’якоті банана;

200 г цукру (100 тростинного, 100 звичайного);

110 г вершкового масла;

100 г шоколаду чорного 56/72%;

2 яйця;

120 г грецького йогурту;

180 г борошна;

1 ч. л. соди;

1/4 ч. л. солі;

50 г рубленого шоколаду, або шоколадних дропсів/ горіхи;

Для шоколадної глазурі:

50 г шоколаду 56/72%;

60 г вершків 35%;

10 г вершкового масла;

1 ст. л. цукру (якщо хочете солодше);

Спосіб приготування:

1.Розтопити на водяній бані масло та шоколад.

2.Додати яйце, розмішати, додати цукор, йогурт, потім банан, подрібнений виделкою.

3.Наприкінці додати борошно/соду/сіль, перемішати до однорідної маси, а також додати шоколад і за бажанням горіхи.

4.Викласти у змащену маслом форму, випікати 40-45 хв при 170 градусах.

5.Для приготування глазурі нагріти шоколад і вершки на водяній бані, перемішати до однорідності, додати вершкове масло, перемішати.

6.Залишити трішки охолонути та можна покривати кекс.