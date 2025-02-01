Рус

Десять хвилин — і пиріг на столі: як приготувати смачну випічку з бананом (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Простий, смачний, ароматний
Простий, смачний, ароматний. Фото instagram.com

Перевірена часом та багатьма улюблена випічка

Банани є улюбленим фруктом багатьох. Окрім того, що їх можна їсти просто так, з цими фруктами також можна приготувати міні-панкейки або ж звернути увагу на апетитний бананово-шоколадний пиріг.

Готується він просто, але виходить надзвичайно смачним. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anastasiyafn".

Як приготувати шоколадно-банановий кекс

Інгредієнти:

  • 300 г м’якоті банана;
  • 200 г цукру (100 тростинного, 100 звичайного);
  • 110 г вершкового масла;
  • 100 г шоколаду чорного 56/72%;
  • 2 яйця;
  • 120 г грецького йогурту;
  • 180 г борошна;
  • 1 ч. л. соди;
  • 1/4 ч. л. солі;
  • 50 г рубленого шоколаду, або шоколадних дропсів/ горіхи;

Для шоколадної глазурі:

  • 50 г шоколаду 56/72%;
  • 60 г вершків 35%;
  • 10 г вершкового масла;
  • 1 ст. л. цукру (якщо хочете солодше);

Спосіб приготування:

1.Розтопити на водяній бані масло та шоколад.

2.Додати яйце, розмішати, додати цукор, йогурт, потім банан, подрібнений виделкою.

3.Наприкінці додати борошно/соду/сіль, перемішати до однорідної маси, а також додати шоколад і за бажанням горіхи.

4.Викласти у змащену маслом форму, випікати 40-45 хв при 170 градусах.

5.Для приготування глазурі нагріти шоколад і вершки на водяній бані, перемішати до однорідності, додати вершкове масло, перемішати.

6.Залишити трішки охолонути та можна покривати кекс.

Теги:
#Шоколад #Випічка #Готуємо вдома