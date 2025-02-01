Десять хвилин — і пиріг на столі: як приготувати смачну випічку з бананом (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Перевірена часом та багатьма улюблена випічка
Банани є улюбленим фруктом багатьох. Окрім того, що їх можна їсти просто так, з цими фруктами також можна приготувати міні-панкейки або ж звернути увагу на апетитний бананово-шоколадний пиріг.
Готується він просто, але виходить надзвичайно смачним. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anastasiyafn".
Як приготувати шоколадно-банановий кекс
Інгредієнти:
- 300 г м’якоті банана;
- 200 г цукру (100 тростинного, 100 звичайного);
- 110 г вершкового масла;
- 100 г шоколаду чорного 56/72%;
- 2 яйця;
- 120 г грецького йогурту;
- 180 г борошна;
- 1 ч. л. соди;
- 1/4 ч. л. солі;
- 50 г рубленого шоколаду, або шоколадних дропсів/ горіхи;
Для шоколадної глазурі:
- 50 г шоколаду 56/72%;
- 60 г вершків 35%;
- 10 г вершкового масла;
- 1 ст. л. цукру (якщо хочете солодше);
Спосіб приготування:
1.Розтопити на водяній бані масло та шоколад.
2.Додати яйце, розмішати, додати цукор, йогурт, потім банан, подрібнений виделкою.
3.Наприкінці додати борошно/соду/сіль, перемішати до однорідної маси, а також додати шоколад і за бажанням горіхи.
4.Викласти у змащену маслом форму, випікати 40-45 хв при 170 градусах.
5.Для приготування глазурі нагріти шоколад і вершки на водяній бані, перемішати до однорідності, додати вершкове масло, перемішати.
6.Залишити трішки охолонути та можна покривати кекс.