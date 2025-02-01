Десять минут – и пирог на столе: как приготовить вкусную выпечку с бананом (видео)

Проверенная временем и многими любимая выпечка

Бананы являются любимым фруктом многих. Кроме того, что их можно есть просто так, с этими фруктами также можно приготовить мини-панкейки или обратить внимание на аппетитный бананово-шоколадный пирог.

Готовится он просто, но получается очень вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anastasiyafn".

Как приготовить шоколадно-банановый кекс

Ингредиенты:

300 г мякоти банана;

200 г сахара (100 тростникового, 100 обыкновенного);

110 г сливочного масла;

100 г черного шоколада 56/72%;

2 яйца;

120 г греческого йогурта;

180 г муки;

1 час. л. соды;

1/4 ч. л. соли;

50 г рубленого шоколада или шоколадных дропсов/орехи;

Для шоколадной глазури:

50 г шоколада – 56/72%;

60 г сливок 35%;

10 г сливочного масла;

1 ст. л. сахара (если хотите слаще);

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Способ приготовления:

1.Растопить на водяной бане масло и шоколад.

2.Добавить яйцо, размешать, добавить сахар, йогурт, затем банан, измельченный вилкой.

3.В конце добавить муку/соду/соль, перемешать до однородной массы, а также добавить шоколад и по желанию орехи.

4.Выложить в смазанную маслом форму, выпекать 40-45 мин при 170 градусах.

5.Для приготовления глазури нагреть шоколад и сливки на водяной бане, перемешать до однородности, добавить сливочное масло, перемешать.

6.Оставить немного остыть и можно покрывать кекс.