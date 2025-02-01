Десять минут – и пирог на столе: как приготовить вкусную выпечку с бананом (видео)
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Проверенная временем и многими любимая выпечка
Бананы являются любимым фруктом многих. Кроме того, что их можно есть просто так, с этими фруктами также можно приготовить мини-панкейки или обратить внимание на аппетитный бананово-шоколадный пирог.
Готовится он просто, но получается очень вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anastasiyafn".
Как приготовить шоколадно-банановый кекс
Ингредиенты:
- 300 г мякоти банана;
- 200 г сахара (100 тростникового, 100 обыкновенного);
- 110 г сливочного масла;
- 100 г черного шоколада 56/72%;
- 2 яйца;
- 120 г греческого йогурта;
- 180 г муки;
- 1 час. л. соды;
- 1/4 ч. л. соли;
- 50 г рубленого шоколада или шоколадных дропсов/орехи;
Для шоколадной глазури:
- 50 г шоколада – 56/72%;
- 60 г сливок 35%;
- 10 г сливочного масла;
- 1 ст. л. сахара (если хотите слаще);
Способ приготовления:
1.Растопить на водяной бане масло и шоколад.
2.Добавить яйцо, размешать, добавить сахар, йогурт, затем банан, измельченный вилкой.
3.В конце добавить муку/соду/соль, перемешать до однородной массы, а также добавить шоколад и по желанию орехи.
4.Выложить в смазанную маслом форму, выпекать 40-45 мин при 170 градусах.
5.Для приготовления глазури нагреть шоколад и сливки на водяной бане, перемешать до однородности, добавить сливочное масло, перемешать.
6.Оставить немного остыть и можно покрывать кекс.