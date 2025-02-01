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Десять минут – и пирог на столе: как приготовить вкусную выпечку с бананом (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Простой, вкусный, ароматный
Простой, вкусный, ароматный. Фото instagram.com

Проверенная временем и многими любимая выпечка

Бананы являются любимым фруктом многих. Кроме того, что их можно есть просто так, с этими фруктами также можно приготовить мини-панкейки или обратить внимание на аппетитный бананово-шоколадный пирог.

Готовится он просто, но получается очень вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anastasiyafn".

Как приготовить шоколадно-банановый кекс

Ингредиенты:

  • 300 г мякоти банана;
  • 200 г сахара (100 тростникового, 100 обыкновенного);
  • 110 г сливочного масла;
  • 100 г черного шоколада 56/72%;
  • 2 яйца;
  • 120 г греческого йогурта;
  • 180 г муки;
  • 1 час. л. соды;
  • 1/4 ч. л. соли;
  • 50 г рубленого шоколада или шоколадных дропсов/орехи;

Для шоколадной глазури:

  • 50 г шоколада – 56/72%;
  • 60 г сливок 35%;
  • 10 г сливочного масла;
  • 1 ст. л. сахара (если хотите слаще);

Способ приготовления:

1.Растопить на водяной бане масло и шоколад.

2.Добавить яйцо, размешать, добавить сахар, йогурт, затем банан, измельченный вилкой.

3.В конце добавить муку/соду/соль, перемешать до однородной массы, а также добавить шоколад и по желанию орехи.

4.Выложить в смазанную маслом форму, выпекать 40-45 мин при 170 градусах.

5.Для приготовления глазури нагреть шоколад и сливки на водяной бане, перемешать до однородности, добавить сливочное масло, перемешать.

6.Оставить немного остыть и можно покрывать кекс.

Теги:
#Шоколад #Выпечка #Готовим дома