Підкорить навіть гурманів: як приготувати піцу з грушею та сиром (відео)
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Як приготувати незвичайну піцу
Якщо класична піца вже набридла і ви шукаєте щось незвичайне, ця піца з грушею та сиром стане справжнім відкриттям. Ніжна основа на кисломолочному сирі, ароматний брі, тягуча моцарела та солодка груша ніби створені одне для одного і разом дають ідеальний смак. А якщо додати трохи меду, страва заграє ще яскравішими нотками.
Готувати цю піцу по рецепту з Telegram-каналу Кулінар дуже просто, а отримана страва задовольнить навіть найвибагливіших гурманів.
Інгредієнти:
- кисломолочний сир — 200 г;
- яйце — 1 шт;
- жовток — 1 шт;
- борошно — 60-70 г
- сіль — дрібка
Для начинки:
- сир моцарела;
- сир брі;
- груша;
- мед (за бажанням).
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти, формуємо основу для піци, змащуємо жовтком та відправляємо її у духовку на 15 хвилин при температурі 180°C.
- Дістаємо, посипаємо моцарелою, зверху викладаємо сир брі та грушу.
- Відправляємо повторно в духовку ще на 10 хвилин.
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