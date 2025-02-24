Підкорить навіть гурманів: як приготувати піцу з грушею та сиром (відео)

Як приготувати незвичайну піцу

Якщо класична піца вже набридла і ви шукаєте щось незвичайне, ця піца з грушею та сиром стане справжнім відкриттям. Ніжна основа на кисломолочному сирі, ароматний брі, тягуча моцарела та солодка груша ніби створені одне для одного і разом дають ідеальний смак. А якщо додати трохи меду, страва заграє ще яскравішими нотками.

Готувати цю піцу по рецепту з Telegram-каналу Кулінар дуже просто, а отримана страва задовольнить навіть найвибагливіших гурманів.

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 200 г;

яйце — 1 шт;

жовток — 1 шт;

борошно — 60-70 г

сіль — дрібка

Для начинки:

сир моцарела;

сир брі;

груша;

мед (за бажанням).

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти, формуємо основу для піци, змащуємо жовтком та відправляємо її у духовку на 15 хвилин при температурі 180°C. Дістаємо, посипаємо моцарелою, зверху викладаємо сир брі та грушу. Відправляємо повторно в духовку ще на 10 хвилин.

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