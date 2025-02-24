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Підкорить навіть гурманів: як приготувати піцу з грушею та сиром (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Рецепт дуже смачної піци
Рецепт дуже смачної піци. Фото скриншот Youtube

Як приготувати незвичайну піцу

Якщо класична піца вже набридла і ви шукаєте щось незвичайне, ця піца з грушею та сиром стане справжнім відкриттям. Ніжна основа на кисломолочному сирі, ароматний брі, тягуча моцарела та солодка груша ніби створені одне для одного і разом дають ідеальний смак. А якщо додати трохи меду, страва заграє ще яскравішими нотками.

Готувати цю піцу по рецепту з Telegram-каналу Кулінар дуже просто, а отримана страва задовольнить навіть найвибагливіших гурманів.

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир — 200 г;
  • яйце — 1 шт;
  • жовток — 1 шт;
  • борошно — 60-70 г
  • сіль — дрібка

Для начинки:

  • сир моцарела;
  • сир брі;
  • груша;
  • мед (за бажанням).

Приготування:

  1. Змішуємо всі інгредієнти, формуємо основу для піци, змащуємо жовтком та відправляємо її у духовку на 15 хвилин при температурі 180°C.
  2. Дістаємо, посипаємо моцарелою, зверху викладаємо сир брі та грушу.
  3. Відправляємо повторно в духовку ще на 10 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом пиріжків з картоплею та грибами. Ця страва не тільки смачна, а ще й економна.

Теги:
#Рецепти #Піца #Груша #Готуємо вдома