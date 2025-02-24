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Покорит даже гурманов: как приготовить пиццу с грушей и сыром (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Рецепт вкуснейшей пиццы
Рецепт вкуснейшей пиццы. Фото скриншот Youtube

Как приготовить необычную пиццу

Если классическая пицца уже надоела и вы ищете что-нибудь необычное, эта пицца с грушей и сыром станет настоящим открытием. Нежная основа из творога, ароматный бри, тягучая моцарелла и сладкая груша будто созданы друг для друга и вместе дают идеальный вкус. А если добавить немного меда, блюдо заиграет еще более яркими нотками.

Готовить эту пиццу по рецепту из Telegram-канала Кулинар очень просто, а полученное блюдо удовлетворит даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты:

  • творог — 200 г;
  • яйцо — 1 шт;
  • желток – 1 шт;
  • мука — 60-70 г;
  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • сыр моцарелла;
  • сыр бри;
  • груша;
  • мед (по желанию).

Приготовление:

  1. Смешиваем все ингредиенты, формируем основу для пиццы, смазываем желтком и отправляем в духовку на 15 минут при температуре 180°C.
  2. Достаем, посыпаем моцареллой, сверху выкладываем сыр бри и грушу.
  3. Отправляем повторно в духовку еще на 10 минут.

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#Рецепты #Пицца #Груша #Готовим дома