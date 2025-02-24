П'ять хвилин — і салат на столі: як приготувати оригінальну закуску з буряка (відео)

Салат з буряка з бринзою сподобається вам поєднанням смаків

Буряк є популярним та корисним овочем, який використовують для приготування різноманітних страв на кшталт ароматного борщу, "Шуби" або вінегрету. Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на рецепт оригінального салату з цим овочем.

Йдеться про салат з буряка, руколи та апельсина. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fedorova.valentyna".

Як приготувати салат з буряком, апельсином та руколою

Інгредієнти:

буряк відварений/запечений – 1 шт.;

апельсин – ½ шт.;

рукола – 1 жменя;

фета – 40 г;

горіхи – 1 ст. л.;

насіння кунжуту/льону/гарбуза – 1 ч. л.;

сік лимона;

оливкова олія – 1 ст. л.;

сіль;

перець;

Спосіб приготування:

1.Відварений буряк та апельсин нарізати кубиками.

2.Додати руколу, кубики фети й подрібнені горіхи.

3.Присипати насінням і додати лимонний сік й оливкову олію.

4.Перемішати та подавати до столу.