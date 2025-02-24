П'ять хвилин — і салат на столі: як приготувати оригінальну закуску з буряка (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Салат з буряка з бринзою сподобається вам поєднанням смаків
Буряк є популярним та корисним овочем, який використовують для приготування різноманітних страв на кшталт ароматного борщу, "Шуби" або вінегрету. Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на рецепт оригінального салату з цим овочем.
Йдеться про салат з буряка, руколи та апельсина. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fedorova.valentyna".
Як приготувати салат з буряком, апельсином та руколою
Інгредієнти:
- буряк відварений/запечений – 1 шт.;
- апельсин – ½ шт.;
- рукола – 1 жменя;
- фета – 40 г;
- горіхи – 1 ст. л.;
- насіння кунжуту/льону/гарбуза – 1 ч. л.;
- сік лимона;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- сіль;
- перець;
Спосіб приготування:
1.Відварений буряк та апельсин нарізати кубиками.
2.Додати руколу, кубики фети й подрібнені горіхи.
3.Присипати насінням і додати лимонний сік й оливкову олію.
4.Перемішати та подавати до столу.