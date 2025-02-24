Пять минут – и салат на столе: как приготовить оригинальную закуску из свеклы (видео)
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Салат из свеклы с фетой понравится вам сочетанием вкусов
Свекла является популярным и полезным овощем, который используют для приготовления разнообразных блюд типа ароматного борща, "Шубы" или винегрета. Сегодня мы предлагаем обратить внимание на рецепт оригинального салата с овощем.
Речь идет о салате из свеклы, рукколы и апельсина. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fedorova.valentyna".
Как приготовить салат со свеклой, апельсином и рукколой
Ингредиенты:
- свекла отварная/запеченная – 1 шт.;
- апельсин – ½ шт.;
- руккола – 1 горсть;
- фета – 40 г;
- орехи – 1 ст. л.;
- семена кунжута/льна/тыквы – 1 ч. л.;
- сок лимона;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- соль;
- перец;
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу и апельсин нарезать кубиками.
2.Добавить рукколу, кубики феты и измельченные орехи.
3.Присыпать семенами и добавить лимонный сок и оливковое масло.
4. Перемешать и подавать на стол.