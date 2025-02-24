Пять минут – и салат на столе: как приготовить оригинальную закуску из свеклы (видео)

Салат из свеклы с фетой понравится вам сочетанием вкусов

Свекла является популярным и полезным овощем, который используют для приготовления разнообразных блюд типа ароматного борща, "Шубы" или винегрета. Сегодня мы предлагаем обратить внимание на рецепт оригинального салата с овощем.

Речь идет о салате из свеклы, рукколы и апельсина. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fedorova.valentyna".

Как приготовить салат со свеклой, апельсином и рукколой

Ингредиенты:

свекла отварная/запеченная – 1 шт.;

апельсин – ½ шт.;

руккола – 1 горсть;

фета – 40 г;

орехи – 1 ст. л.;

семена кунжута/льна/тыквы – 1 ч. л.;

сок лимона;

оливковое масло – 1 ст. л.;

соль;

перец;

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу и апельсин нарезать кубиками.

2.Добавить рукколу, кубики феты и измельченные орехи.

3.Присыпать семенами и добавить лимонный сок и оливковое масло.

4. Перемешать и подавать на стол.