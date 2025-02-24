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Пять минут – и салат на столе: как приготовить оригинальную закуску из свеклы (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Свежий, сочный, полезный салат
Свежий, сочный, полезный салат. Фото instagram.com

Салат из свеклы с фетой понравится вам сочетанием вкусов

Свекла является популярным и полезным овощем, который используют для приготовления разнообразных блюд типа ароматного борща, "Шубы" или винегрета. Сегодня мы предлагаем обратить внимание на рецепт оригинального салата с овощем.

Речь идет о салате из свеклы, рукколы и апельсина. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fedorova.valentyna".

Как приготовить салат со свеклой, апельсином и рукколой

Ингредиенты:

  • свекла отварная/запеченная – 1 шт.;
  • апельсин – ½ шт.;
  • руккола – 1 горсть;
  • фета – 40 г;
  • орехи – 1 ст. л.;
  • семена кунжута/льна/тыквы – 1 ч. л.;
  • сок лимона;
  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • соль;
  • перец;

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу и апельсин нарезать кубиками.

2.Добавить рукколу, кубики феты и измельченные орехи.

3.Присыпать семенами и добавить лимонный сок и оливковое масло.

4. Перемешать и подавать на стол.

Теги:
#Свекла #Салат #Руккола #Готовим дома