Ідеально на сніданок чи перекус: як приготувати гарячі бутерброди з грибами та сиром (відео)

Гарячі бутерброди з грибами та сиром у духовці стануть чудовим перекусом протягом дня

На сніданок можна приготувати не лише вівсяну кашу чи пухкий омлет, але й інші швидкі сніданки. До прикладу, чудовим варіантом також стануть гарячі бутерброди з грибами та сиром.

Страва готується за лічені хвилини та виходить смачною й ситною. Рецептом з нами поділилися на на Instagram-сторінці "hot_spicyua".

Як приготувати бутерброди з сиром та грибами

Інгредієнти:

160 г шампіньйонів;

1 середня цибулина;

свіжа зелень (зелена цибулю, кріп, петрушка);

2 варених яйця;

2 ст. л. крем-сиру Філадельфія;

120 г сиру Моцарелла;

1 зубчик часнику;

сіль ;

хліб;

Спосіб риготування:

1.Тонко нарізати гриби та цибулю. Обсмажити їх на сковороді до золотистої скоринки, посолити.

2.У мисці змішати обсмажені гриби з нарізаними яйцями, зеленою цибулею, крем-сиром, часником і тертим сиром Моцарелла, добре перемішати.

3.Намазати суміш на хліб (можна використовувати багет, чіабатту або інший улюблений варіант).

4.Поставити бутерброди в розігріту до 200°C духовку на 12-15 хвилин.

5.Подавати бутерброди гарячими з улюбленим напоєм.