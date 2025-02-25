Ідеально на сніданок чи перекус: як приготувати гарячі бутерброди з грибами та сиром (відео)
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Гарячі бутерброди з грибами та сиром у духовці стануть чудовим перекусом протягом дня
На сніданок можна приготувати не лише вівсяну кашу чи пухкий омлет, але й інші швидкі сніданки. До прикладу, чудовим варіантом також стануть гарячі бутерброди з грибами та сиром.
Страва готується за лічені хвилини та виходить смачною й ситною. Рецептом з нами поділилися на на Instagram-сторінці "hot_spicyua".
Як приготувати бутерброди з сиром та грибами
Інгредієнти:
- 160 г шампіньйонів;
- 1 середня цибулина;
- свіжа зелень (зелена цибулю, кріп, петрушка);
- 2 варених яйця;
- 2 ст. л. крем-сиру Філадельфія;
- 120 г сиру Моцарелла;
- 1 зубчик часнику;
- сіль ;
- хліб;
Спосіб риготування:
1.Тонко нарізати гриби та цибулю. Обсмажити їх на сковороді до золотистої скоринки, посолити.
2.У мисці змішати обсмажені гриби з нарізаними яйцями, зеленою цибулею, крем-сиром, часником і тертим сиром Моцарелла, добре перемішати.
3.Намазати суміш на хліб (можна використовувати багет, чіабатту або інший улюблений варіант).
4.Поставити бутерброди в розігріту до 200°C духовку на 12-15 хвилин.
5.Подавати бутерброди гарячими з улюбленим напоєм.