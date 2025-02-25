Идеально на завтрак или перекус: как приготовить горячие бутерброды с грибами и сыром (видео)

Горячие бутерброды с грибами и сыром в духовке станут отличным перекусом в течение дня

На завтрак можно приготовить не только кашу или пышный омлет, но и другие быстрые завтраки. К примеру, отличным вариантом станут горячие бутерброды с грибами и сыром.

Кушанье готовится за считанные минуты и получается вкусным и сытным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".

Как приготовить бутерброды с сыром и грибами

Ингредиенты:

160 г шампиньонов;

1 средняя луковица;

свежая зелень (зеленый лук, укроп, петрушка);

2 вареных яйца;

2 ст. л. крем-сырая Филадельфия;

120 г сыра Моцарелла;

1 зубчик чеснока;

соль;

хлеб;

Способ хохота:

1.Тонко нарезать грибы и лук. Обжарить их на сковороде до золотистой корочки, посолить.

2.В миске смешать обжаренные грибы с нарезанными яйцами, зеленым луком, крем-сыром, чесноком и тертым сыром Моцарелла, хорошо перемешать.

3.Намазать смесь на хлеб (можно использовать багет, чиабатту или другой излюбленный вариант).

4.Поставить бутерброды в разогретую до 200°C духовку на 12-15 минут.

5.Подавать бутерброды горячими с любимым напитком.