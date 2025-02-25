Идеально на завтрак или перекус: как приготовить горячие бутерброды с грибами и сыром (видео)
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Горячие бутерброды с грибами и сыром в духовке станут отличным перекусом в течение дня
На завтрак можно приготовить не только кашу или пышный омлет, но и другие быстрые завтраки. К примеру, отличным вариантом станут горячие бутерброды с грибами и сыром.
Кушанье готовится за считанные минуты и получается вкусным и сытным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".
Как приготовить бутерброды с сыром и грибами
Ингредиенты:
- 160 г шампиньонов;
- 1 средняя луковица;
- свежая зелень (зеленый лук, укроп, петрушка);
- 2 вареных яйца;
- 2 ст. л. крем-сырая Филадельфия;
- 120 г сыра Моцарелла;
- 1 зубчик чеснока;
- соль;
- хлеб;
Способ хохота:
1.Тонко нарезать грибы и лук. Обжарить их на сковороде до золотистой корочки, посолить.
2.В миске смешать обжаренные грибы с нарезанными яйцами, зеленым луком, крем-сыром, чесноком и тертым сыром Моцарелла, хорошо перемешать.
3.Намазать смесь на хлеб (можно использовать багет, чиабатту или другой излюбленный вариант).
4.Поставить бутерброды в разогретую до 200°C духовку на 12-15 минут.
5.Подавать бутерброды горячими с любимым напитком.