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Звична страва заграє новими барвами: з чим оригінально запекти картоплю (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Ароматна та смачна картопелька
Ароматна та смачна картопелька. Фото instagram.com

Готується картопля легко та без зайвих зусиль

Картопля — один із найпопулярніших овочів у світі, з якого готують безліч смачних страв: зрази, деруни, пюре, запіканки та чипси. Її універсальність дозволяє поєднуватися з різними інгредієнтами, створюючи ситні та апетитні страви.

Сьогодні пропонуємо приготувати печену картоплю з овочами та сиром — ідеальний варіант для легкої вечері або гарніру. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".

Як приготувати запечену картоплю з овочами

Інгредієнти:

  • картопля;
  • шинка;
  • твердий сир;
  • крем-сир;
  • зелена цибуля;
  • сіль;
  • перець;
  • моцарела – для присипки;

Спосіб приготування:

1.Картоплю посолити, дати дрібку солі та в фользі пекти до готовності (при 200* приблизно 1-1,5 години).

2.Картоплю розрізати навпіл, не дорізаючи до кінця.

3.Викласти начинку. Зверху покласти шматок вершкового масла та притрусити натертою моцарелою.

4.Випікати у духовці при тій самій температурі протягом 15-20 хвилин.

Теги:
#Овочі #Картопля #Готуємо вдома