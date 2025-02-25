Звична страва заграє новими барвами: з чим оригінально запекти картоплю (відео)
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Готується картопля легко та без зайвих зусиль
Картопля — один із найпопулярніших овочів у світі, з якого готують безліч смачних страв: зрази, деруни, пюре, запіканки та чипси. Її універсальність дозволяє поєднуватися з різними інгредієнтами, створюючи ситні та апетитні страви.
Сьогодні пропонуємо приготувати печену картоплю з овочами та сиром — ідеальний варіант для легкої вечері або гарніру. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".
Як приготувати запечену картоплю з овочами
Інгредієнти:
- картопля;
- шинка;
- твердий сир;
- крем-сир;
- зелена цибуля;
- сіль;
- перець;
- моцарела – для присипки;
Спосіб приготування:
1.Картоплю посолити, дати дрібку солі та в фользі пекти до готовності (при 200* приблизно 1-1,5 години).
2.Картоплю розрізати навпіл, не дорізаючи до кінця.
3.Викласти начинку. Зверху покласти шматок вершкового масла та притрусити натертою моцарелою.
4.Випікати у духовці при тій самій температурі протягом 15-20 хвилин.