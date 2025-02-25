Звична страва заграє новими барвами: з чим оригінально запекти картоплю (відео)

Готується картопля легко та без зайвих зусиль

Картопля — один із найпопулярніших овочів у світі, з якого готують безліч смачних страв: зрази, деруни, пюре, запіканки та чипси. Її універсальність дозволяє поєднуватися з різними інгредієнтами, створюючи ситні та апетитні страви.

Сьогодні пропонуємо приготувати печену картоплю з овочами та сиром — ідеальний варіант для легкої вечері або гарніру. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".

Як приготувати запечену картоплю з овочами

Інгредієнти:

картопля;

шинка;

твердий сир;

крем-сир;

зелена цибуля;

сіль;

перець;

моцарела – для присипки;

Спосіб приготування:

1.Картоплю посолити, дати дрібку солі та в фользі пекти до готовності (при 200* приблизно 1-1,5 години).

2.Картоплю розрізати навпіл, не дорізаючи до кінця.

3.Викласти начинку. Зверху покласти шматок вершкового масла та притрусити натертою моцарелою.

4.Випікати у духовці при тій самій температурі протягом 15-20 хвилин.