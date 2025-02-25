Привычное блюдо заиграет новыми красками: с чем оригинально запечь картошку (видео)
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Готовится картофель легко и без лишних усилий
Картофель – один из самых популярных овощей в мире, из которого готовят множество вкусных блюд: зразы, драники, пюре, запеканки и чипсы. Ее универсальность позволяет сочетаться с разными ингредиентами, создавая сытные и аппетитные блюда.
Сегодня предлагаем приготовить печеный картофель с овощами и сыром – идеальный вариант для легкого ужина или гарнира. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_recipes_ira".
Как приготовить картофель с овощами
Ингредиенты:
- картофель;
- ветчина;
- твердый сыр;
- крем-сыр;
- зеленый лук;
- соль;
- перец;
- моцарелла – для присыпки;
Способ приготовления:
1. Картофель посолить, добавить немного растительного масла и в фольге печь до готовности (при 200* примерно 1-1,5 часа).
2.Картофель разрезать пополам, не дорезая до конца.
3.Выложить начинку. Сверху положить кусок сливочного масла и посыпать натертой моцареллой.
4.Выпекать в духовке при той же температуре в течение 15-20 минут.