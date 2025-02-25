Привычное блюдо заиграет новыми красками: с чем оригинально запечь картошку (видео)

Готовится картофель легко и без лишних усилий

Картофель – один из самых популярных овощей в мире, из которого готовят множество вкусных блюд: зразы, драники, пюре, запеканки и чипсы. Ее универсальность позволяет сочетаться с разными ингредиентами, создавая сытные и аппетитные блюда.

Сегодня предлагаем приготовить печеный картофель с овощами и сыром – идеальный вариант для легкого ужина или гарнира. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_recipes_ira".

Как приготовить картофель с овощами

Ингредиенты:

картофель;

ветчина;

твердый сыр;

крем-сыр;

зеленый лук;

соль;

перец;

моцарелла – для присыпки;

Способ приготовления:

1. Картофель посолить, добавить немного растительного масла и в фольге печь до готовности (при 200* примерно 1-1,5 часа).

2.Картофель разрезать пополам, не дорезая до конца.

3.Выложить начинку. Сверху положить кусок сливочного масла и посыпать натертой моцареллой.

4.Выпекать в духовке при той же температуре в течение 15-20 минут.