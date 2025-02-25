Олів'є "по-сільськи": для його приготування не доведеться купувати продукти (відео)

Такий Олів'є не вимагає зайвих витрат і виходить смачніше

Класичне Олів’є має всім знайомий смак. Пропонуємо приготувати незвичну варіацію салату — "по-сільськи". Для нього вам знадобиться майонез. До речі, ми розповідали, як приготувати його вдома.

Рецептом салату поділились на ютуб-каналі "Моє подвір’я". Його особливість у тому, що для салату не потрібно нічого купувати, адже всі продукти — з домашньої заготівлі. Звісно, якщо у вас немає, наприклад, консервованої моркви, її можна замінити на звичайну відварену. Завдяки ж покращенням, таким як смажена картопля замість відвареної та справжнє тушковане м’ясо замість ковбаси, салат стає смачнішим.

Інгредієнти:

квашені огірки — 2 шт

консервована морква — 2 шт

картопля — 3 шт

домашній майонез — до смаку

зелена цибуля — до смаку

тушонка (будь-яка зі шматочками м’яса)

консервований горошок

яйця — 4 шт

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо, нарізаємо та обсмажуємо на олії. Відставляємо, щоб вона охолола. Яйця відварюємо. Коли охолонуть, чистимо їх від шкаралупи. Яйця та зелену цибулю нарізаємо. Тушонку розтоплюємо, щоб видалити жир та бульйон. Шматочки м’яса дрібно кришимо. Огірки та моркву нарізаємо пластинками, пластинки вже кришимо на кубики. Перекладаємо все у велику миску. До смаку додаємо сіль та перець. Заправляємо майонезом та перемішуємо.

Салат виходить смачним та ситним — це, без сумніву, цікава варіація звичної страви. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві деруни.