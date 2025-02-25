Оливье "по-сельски": для его приготовления не придется покупать продукты (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такой Оливье не требует лишних затрат и получается вкуснее
Классическое Оливье имеет всем знакомый вкус. Предлагаем приготовить необычную вариацию салата — "по-деревенски". Для него вам понадобится майонез. Кстати, мы рассказывали, как приготовить его дома.
Рецептом салата поделились на ютуб-канале "Мой двор". Его особенность в том, что для салата не нужно ничего покупать, ведь все продукты – из домашней заготовки. Конечно, если у вас нет, например, консервированной моркови, ее можно заменить обычной отварной. Благодаря же улучшениям, таким как жареный картофель вместо отварного и настоящее тушеное мясо вместо колбасы, салат становится вкуснее.
Ингредиенты:
- квашеные огурцы — 2 шт
- консервированная морковь — 2 шт
- картофель — 3 шт
- домашний майонез — по вкусу
- зеленый лук — по вкусу
- тушенка (любая с кусочками мяса)
- консервированный горошек
- яйца — 4 шт
Способ приготовления:
- Картофель чистим, нарезаем и обжариваем на растительном масле. Отставляем, чтобы она остыла.
- Яйца отвариваем. Когда остынут, чистим их от скорлупы.
- Яйца и зеленый лук нарезаем. Тушенку растапливаем, чтобы удалить жир и бульон. Кусочки мяса мелко крошим.
- Огурцы и морковь нарезаем пластинками, пластинки уже крошим на кубики. Переводим все в большую миску.
- По вкусу добавляем соль и перец. Заправляем майонезом и перемешиваем.
Салат получается вкусным и сытным – это, несомненно, интересная вариация привычного блюда. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые драники.