Смачний майонез легко приготувати вдома: рецепт без сирих яєць
Соус виходить густим і повністю натуральним
Майонез вважається одним із найпопулярніших та найуніверсальніших соусів. Якщо ви забули чи не хочете купувати його в магазині, приготуйте майонез вдома.
За рецептом Ектора Хіменеса-Браво, цей соус виходить натуральним, без зайвих домішок. Головний секрет у тому, що домашній майонез готується без сирих яєць. Вам знадобиться лише 5 хвилин і мінімальний набір продуктів, щоб збити цей смачний соус.
Інгредієнти:
- 3 варених яйця (круто)
- 80 мл води
- 50 мл оливкової олії
- 1 ст. л. винного оцту
- сіль до смаку
Спосіб приготування:
- Відварюємо яйця круто. Можна зробити це заздалегідь, тоді не треба буде чекати їх охолодження і рецепт займе кілька хвилин.
- Чистимо їх від шкаралупи. Яйця, воду, оливкову олію та оцет перекладаємо у ємність для збивання.
- Збиваємо занурювальним блендером до отримання гладкої та однорідної маси. Солимо до смаку.
Цей майонез чудово підходить до будь-якої страви чи закуски. Його можна використовувати для бутербродів, салатів, сендвічів, м'яса, риби та овочів. Ми саме ділились вдалим рецептом салату, де він стане в пригоді.