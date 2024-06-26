Рус

Смачний майонез легко приготувати вдома: рецепт без сирих яєць

Наталя Граковська
Майонез за цим рецептом точно вдасться
Майонез за цим рецептом точно вдасться. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Соус виходить густим і повністю натуральним

Майонез вважається одним із найпопулярніших та найуніверсальніших соусів. Якщо ви забули чи не хочете купувати його в магазині, приготуйте майонез вдома.

За рецептом Ектора Хіменеса-Браво, цей соус виходить натуральним, без зайвих домішок. Головний секрет у тому, що домашній майонез готується без сирих яєць. Вам знадобиться лише 5 хвилин і мінімальний набір продуктів, щоб збити цей смачний соус.

Інгредієнти:

  • 3 варених яйця (круто)
  • 80 мл води
  • 50 мл оливкової олії
  • 1 ст. л. винного оцту
  • сіль до смаку

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо яйця круто. Можна зробити це заздалегідь, тоді не треба буде чекати їх охолодження і рецепт займе кілька хвилин.
  2. Чистимо їх від шкаралупи. Яйця, воду, оливкову олію та оцет перекладаємо у ємність для збивання.
  3. Збиваємо занурювальним блендером до отримання гладкої та однорідної маси. Солимо до смаку.

Цей майонез чудово підходить до будь-якої страви чи закуски. Його можна використовувати для бутербродів, салатів, сендвічів, м'яса, риби та овочів. Ми саме ділились вдалим рецептом салату, де він стане в пригоді.

