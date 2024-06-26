Смачний майонез легко приготувати вдома: рецепт без сирих яєць

Соус виходить густим і повністю натуральним

Майонез вважається одним із найпопулярніших та найуніверсальніших соусів. Якщо ви забули чи не хочете купувати його в магазині, приготуйте майонез вдома.

За рецептом Ектора Хіменеса-Браво, цей соус виходить натуральним, без зайвих домішок. Головний секрет у тому, що домашній майонез готується без сирих яєць. Вам знадобиться лише 5 хвилин і мінімальний набір продуктів, щоб збити цей смачний соус.

Інгредієнти:

3 варених яйця (круто)

80 мл води

50 мл оливкової олії

1 ст. л. винного оцту

сіль до смаку

Спосіб приготування:

Відварюємо яйця круто. Можна зробити це заздалегідь, тоді не треба буде чекати їх охолодження і рецепт займе кілька хвилин. Чистимо їх від шкаралупи. Яйця, воду, оливкову олію та оцет перекладаємо у ємність для збивання. Збиваємо занурювальним блендером до отримання гладкої та однорідної маси. Солимо до смаку.

Цей майонез чудово підходить до будь-якої страви чи закуски. Його можна використовувати для бутербродів, салатів, сендвічів, м'яса, риби та овочів. Ми саме ділились вдалим рецептом салату, де він стане в пригоді.