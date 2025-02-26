Згадаєте смак дитинства: як приготувати легендарне печиво "Їжачки" (відео)
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Чудовий десерт
У дитинстві мами й бабусі радували нас домашніми ласощами – тертим пирогом, тортом "Мурашник" чи ароматним печивом. Кожна випічка була не просто смаколиком, а частинкою тепла й затишку.
Сьогодні ми пропонуємо вам зануритися в атмосферу дитячих спогадів і приготувати чарівне печиво "Їжачки". Воно ніжне всередині, хрустке зовні, а його вигляд точно викличе усмішку у дітей та дорослих. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "syvokhipcooks".
Як приготувати печиво "Їжачки"
Інгредієнти для тіста
- жовток – 3 шт.;
- цукор – 3 ст. л.;
- сметана – 3 ст. л.;
- борошно – 200-300 г;
Інгредієнти для меренги:
- білки – 3 шт.;
- цукор – 1 скл.;
- горіхи січені;
Спосіб приготування:
1.Для приготування тіста змішати всі інгредієнти та розім'яти до однорідності. Тісто повинно вийти, як на вареники.
2.Розкотити тісто у тоненький шар та нарізати, як на макарони.
3.Випікати до золотавості при 150 градусах.
4.Для приготування меренги білки збити з цукром до стійких піків.
5.Додаємо посічені горішки та подрібнене тісто.
6.Викласти на деко та просушити протягом години при 130 градусах.