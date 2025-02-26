Згадаєте смак дитинства: як приготувати легендарне печиво "Їжачки" (відео)

Чудовий десерт

У дитинстві мами й бабусі радували нас домашніми ласощами – тертим пирогом, тортом "Мурашник" чи ароматним печивом. Кожна випічка була не просто смаколиком, а частинкою тепла й затишку.

Сьогодні ми пропонуємо вам зануритися в атмосферу дитячих спогадів і приготувати чарівне печиво "Їжачки". Воно ніжне всередині, хрустке зовні, а його вигляд точно викличе усмішку у дітей та дорослих. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "syvokhipcooks".

Як приготувати печиво "Їжачки"

Інгредієнти для тіста

жовток – 3 шт.;

цукор – 3 ст. л.;

сметана – 3 ст. л.;

борошно – 200-300 г;

Інгредієнти для меренги:

білки – 3 шт.;

цукор – 1 скл.;

горіхи січені;

Спосіб приготування:

1.Для приготування тіста змішати всі інгредієнти та розім'яти до однорідності. Тісто повинно вийти, як на вареники.

2.Розкотити тісто у тоненький шар та нарізати, як на макарони.

3.Випікати до золотавості при 150 градусах.

4.Для приготування меренги білки збити з цукром до стійких піків.

5.Додаємо посічені горішки та подрібнене тісто.

6.Викласти на деко та просушити протягом години при 130 градусах.