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Згадаєте смак дитинства: як приготувати легендарне печиво "Їжачки" (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Повітряний, ніжний та хрумкий
Повітряний, ніжний та хрумкий. Фото instagram.com

Чудовий десерт

У дитинстві мами й бабусі радували нас домашніми ласощами – тертим пирогом, тортом "Мурашник" чи ароматним печивом. Кожна випічка була не просто смаколиком, а частинкою тепла й затишку.

Сьогодні ми пропонуємо вам зануритися в атмосферу дитячих спогадів і приготувати чарівне печиво "Їжачки". Воно ніжне всередині, хрустке зовні, а його вигляд точно викличе усмішку у дітей та дорослих. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "syvokhipcooks".

Як приготувати печиво "Їжачки"

Інгредієнти для тіста

  • жовток – 3 шт.;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • борошно – 200-300 г;

Інгредієнти для меренги:

  • білки – 3 шт.;
  • цукор – 1 скл.;
  • горіхи січені;

Спосіб приготування:

1.Для приготування тіста змішати всі інгредієнти та розім'яти до однорідності. Тісто повинно вийти, як на вареники.

2.Розкотити тісто у тоненький шар та нарізати, як на макарони.

3.Випікати до золотавості при 150 градусах.

4.Для приготування меренги білки збити з цукром до стійких піків.

5.Додаємо посічені горішки та подрібнене тісто.

6.Викласти на деко та просушити протягом години при 130 градусах.

Теги:
#Печиво #Випічка #Готуємо вдома