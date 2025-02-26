Вспомните вкус детства: как приготовить легендарное печенье "Ежики" (видео)

Прекрасный десерт

В детстве мамы и бабушки радовали нас домашним лакомством – тертым пирогом, тортом "Муравейник" или ароматным печеньем. Каждая выпечка была не просто вкусностью, а частицей тепла и уюта.

Сегодня мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу детских воспоминаний и приготовить волшебное печенье "Ежики". Оно нежное внутри, хрустящее снаружи, а его вид точно вызовет улыбку у детей и взрослых. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "syvokhipcooks".

Как приготовить печенье "Ежики"

Ингредиенты для теста

желток – 3 шт.;

сахар – 3 ст. л.;

сметана – 3 ст. л.;

мука – 200-300 г;

Ингредиенты для меренги:

белки – 3 шт.;

сахар – 1 ст.;

орехи рубленые;

Способ приготовления:

1.Для приготовления теста смешать все ингредиенты и размять до однородности. Тесто должно получиться, как на вареники.

2.Раскатать тесто в тонкий слой и нарезать, как на макароны.

3. Выпекать до золотистости при 150 градусах.

4.Для приготовления меренги белки взбить с сахаром до стойких пиков.

5.Добавить орешки и измельченное тесто.

6. Выложить на противень и просушить в течение часа при 130 градусах.