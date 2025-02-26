Вспомните вкус детства: как приготовить легендарное печенье "Ежики" (видео)
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Прекрасный десерт
В детстве мамы и бабушки радовали нас домашним лакомством – тертым пирогом, тортом "Муравейник" или ароматным печеньем. Каждая выпечка была не просто вкусностью, а частицей тепла и уюта.
Сегодня мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу детских воспоминаний и приготовить волшебное печенье "Ежики". Оно нежное внутри, хрустящее снаружи, а его вид точно вызовет улыбку у детей и взрослых. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "syvokhipcooks".
Как приготовить печенье "Ежики"
Ингредиенты для теста
- желток – 3 шт.;
- сахар – 3 ст. л.;
- сметана – 3 ст. л.;
- мука – 200-300 г;
Ингредиенты для меренги:
- белки – 3 шт.;
- сахар – 1 ст.;
- орехи рубленые;
Способ приготовления:
1.Для приготовления теста смешать все ингредиенты и размять до однородности. Тесто должно получиться, как на вареники.
2.Раскатать тесто в тонкий слой и нарезать, как на макароны.
3. Выпекать до золотистости при 150 градусах.
4.Для приготовления меренги белки взбить с сахаром до стойких пиков.
5.Добавить орешки и измельченное тесто.
6. Выложить на противень и просушить в течение часа при 130 градусах.