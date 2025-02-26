Ідеально на сніданок: цей вівсяномлинець ви приготуєте за десять хвилин

Надовго вгамовує почуття голоду

На сніданок можна приготувати різноманітні смачні страви. Дехто надає перевагу солоним сніданкам, на кшталт омлету, конвертикам з фаршем або яєшні з авокадо.

Дехто ж полюбляє солодке: гранолу, панкейки чи вівсянку з фруктами. Сьогодні ми хочем поділитися рецептом вівсяномлинця з бананом. А опублікували його на Instagram-сторінці "alice.hii".

Як приготувати вівсяномлинець з бананом

Інгредієнти:

вівсянка – 50 г;

банан – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

кисломолочний сир;

згущене молоко;

Спосіб приготування:

1.До вівсянки додати яйце та половину банана. Розім'яти виделкою та перемішати.

2.Обсмажити на сухій пательні протягом 3-4 хвилин з кожного боку.

3.На половину млинця викласти сир та другу половину банана, нарізану кружальцями.

4.Накрити другою половиною млинця, полити згущеним молоком та подати до столу.