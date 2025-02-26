Ідеально на сніданок: цей вівсяномлинець ви приготуєте за десять хвилин
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Надовго вгамовує почуття голоду
На сніданок можна приготувати різноманітні смачні страви. Дехто надає перевагу солоним сніданкам, на кшталт омлету, конвертикам з фаршем або яєшні з авокадо.
Дехто ж полюбляє солодке: гранолу, панкейки чи вівсянку з фруктами. Сьогодні ми хочем поділитися рецептом вівсяномлинця з бананом. А опублікували його на Instagram-сторінці "alice.hii".
Як приготувати вівсяномлинець з бананом
Інгредієнти:
- вівсянка – 50 г;
- банан – 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- кисломолочний сир;
- згущене молоко;
Спосіб приготування:
1.До вівсянки додати яйце та половину банана. Розім'яти виделкою та перемішати.
2.Обсмажити на сухій пательні протягом 3-4 хвилин з кожного боку.
3.На половину млинця викласти сир та другу половину банана, нарізану кружальцями.
4.Накрити другою половиною млинця, полити згущеним молоком та подати до столу.