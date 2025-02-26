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Ідеально на сніданок: цей вівсяномлинець ви приготуєте за десять хвилин

Автор
Марія Швець
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Автор
Корисний, ситний та дуже смачний сніданок для всієї сім'ї
Корисний, ситний та дуже смачний сніданок для всієї сім'ї. Фото instagram.com

Надовго вгамовує почуття голоду

На сніданок можна приготувати різноманітні смачні страви. Дехто надає перевагу солоним сніданкам, на кшталт омлету, конвертикам з фаршем або яєшні з авокадо.

Дехто ж полюбляє солодке: гранолу, панкейки чи вівсянку з фруктами. Сьогодні ми хочем поділитися рецептом вівсяномлинця з бананом. А опублікували його на Instagram-сторінці "alice.hii".

Як приготувати вівсяномлинець з бананом

Інгредієнти:

  • вівсянка – 50 г;
  • банан – 1 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • кисломолочний сир;
  • згущене молоко;

Спосіб приготування:

1.До вівсянки додати яйце та половину банана. Розім'яти виделкою та перемішати.

2.Обсмажити на сухій пательні протягом 3-4 хвилин з кожного боку.

3.На половину млинця викласти сир та другу половину банана, нарізану кружальцями.

4.Накрити другою половиною млинця, полити згущеним молоком та подати до столу.

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#Банан #Готуємо вдома #вівсяномлинець