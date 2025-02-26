Идеально на завтрак: этот овсяноблин вы приготовите за десять минут
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Надолго утоляет чувство голода
На завтрак можно приготовить разнообразные вкусные блюда. Некоторые предпочитают соленые завтраки, вроде омлета, конвертики с фаршем или яичные из авокадо.
Кое-кто любит сладкое: гранола, панкейки или овсянки с фруктами. Сегодня мы хотим поделиться рецептом овсяного блинчика с бананом. А опубликовали его на Instagram-странице "alice.hii".
Как приготовить овсяноблин с бананом
Ингредиенты:
- овсянка – 50 г;
- банан – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- творог;
- сгущенка;
Способ приготовления:
1.К овсянке добавить яйцо и половину банана. Размять вилкой и перемешать.
2.Обжарить на сухой сковороде в течение 3-4 минут с каждой стороны.
3.На половину блина выложить сыр и вторую половину банана, нарезанную кружочками.
4.Накрыть второй половиной блина, полить сгущенкой и подать к столу.