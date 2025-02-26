Идеально на завтрак: этот овсяноблин вы приготовите за десять минут

Надолго утоляет чувство голода

На завтрак можно приготовить разнообразные вкусные блюда. Некоторые предпочитают соленые завтраки, вроде омлета, конвертики с фаршем или яичные из авокадо.

Кое-кто любит сладкое: гранола, панкейки или овсянки с фруктами. Сегодня мы хотим поделиться рецептом овсяного блинчика с бананом. А опубликовали его на Instagram-странице "alice.hii".

Как приготовить овсяноблин с бананом

Ингредиенты:

овсянка – 50 г;

банан – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

творог;

сгущенка;

Способ приготовления:

1.К овсянке добавить яйцо и половину банана. Размять вилкой и перемешать.

2.Обжарить на сухой сковороде в течение 3-4 минут с каждой стороны.

3.На половину блина выложить сыр и вторую половину банана, нарезанную кружочками.

4.Накрыть второй половиной блина, полить сгущенкой и подать к столу.