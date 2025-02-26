Так вечерю ви ще не готували: рецепт смаженого риса по-азійськи
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Швидкий, простий та неймовірно смачний спосіб здивувати своїх близьких
Якщо ви шукаєте щось смачне та корисне для вечері, тоді цей рецепт саме для вас. Смажений рис по-азійськи – це не тільки дуже смачно, але й корисно, адже в ньому міститься багато овочів та білка. Ця страва стане чудовим доповненням до раціону та порадує своїм неперевершеним смаком.
До того ж готується вона дуже просто і не потребує багато часу. Рецептом смаженого рису у TikTok поділилась блогерка kate_chudnovets.
Інгредієнти:
- Рис — 300 г;
- Цибуля — 1 шт;
- Морква — 1 шт;
- Часник — 2-3 зубчики;
- Селера — 0,5 стебла;
- Болгарський перець — 1 шт;
- Яйця — 2-3 шт;
- Соєвий соус — 5 ст. л;
- Соус теріяки — 2 ст. л;
- Кунжутна олія — 2 ст. л;
- Зелень: петрушка/кінза + зелена цибуля;
- Куряче філе — 300 г.
Етапи приготування:
- Круглий рис (рис для суші), промиваємо та заливаємо водою у співвідношенні 1:1,5. Чекаємо, коли закипить, зменшуємо вогонь на мінімум і варимо під кришкою.
- М'ясо нарізаємо невеликими шматочками й обсмажуємо на добре розігрітій сковороді з олією. Додаємо дрібно нарізаний часник, потім відразу овочі: цибулю, моркву, селеру, болгарський перець. Обсмажуємо кілька хвилин, щоб овочі стали трохи м'якими.
- Вогонь тримаємо середнім. Додаємо готовий рис, обсмажуємо разом пару хвилин, додаємо соєвий соус + соус теріяки, кунжутну олію і добре все вимішуємо. Яйця збиваємо, виливаємо збоку від рису та смажимо до готовності.
- За бажанням можна ще додати паприку та сушений імбир.