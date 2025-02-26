Рус

Так вечерю ви ще не готували: рецепт смаженого риса по-азійськи

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачна вечеря без зайвого клопоту
Смачна вечеря без зайвого клопоту

Швидкий, простий та неймовірно смачний спосіб здивувати своїх близьких

Якщо ви шукаєте щось смачне та корисне для вечері, тоді цей рецепт саме для вас. Смажений рис по-азійськи – це не тільки дуже смачно, але й корисно, адже в ньому міститься багато овочів та білка. Ця страва стане чудовим доповненням до раціону та порадує своїм неперевершеним смаком.

До того ж готується вона дуже просто і не потребує багато часу. Рецептом смаженого рису у TikTok поділилась блогерка kate_chudnovets.

Інгредієнти:

  • Рис — 300 г;
  • Цибуля — 1 шт;
  • Морква — 1 шт;
  • Часник — 2-3 зубчики;
  • Селера — 0,5 стебла;
  • Болгарський перець — 1 шт;
  • Яйця — 2-3 шт;
  • Соєвий соус — 5 ст. л;
  • Соус теріяки — 2 ст. л;
  • Кунжутна олія — 2 ст. л;
  • Зелень: петрушка/кінза + зелена цибуля;
  • Куряче філе — 300 г.

Етапи приготування:

  1. Круглий рис (рис для суші), промиваємо та заливаємо водою у співвідношенні 1:1,5. Чекаємо, коли закипить, зменшуємо вогонь на мінімум і варимо під кришкою.
  2. М'ясо нарізаємо невеликими шматочками й обсмажуємо на добре розігрітій сковороді з олією. Додаємо дрібно нарізаний часник, потім відразу овочі: цибулю, моркву, селеру, болгарський перець. Обсмажуємо кілька хвилин, щоб овочі стали трохи м'якими.
  3. Вогонь тримаємо середнім. Додаємо готовий рис, обсмажуємо разом пару хвилин, додаємо соєвий соус + соус теріяки, кунжутну олію і добре все вимішуємо. Яйця збиваємо, виливаємо збоку від рису та смажимо до готовності.
  4. За бажанням можна ще додати паприку та сушений імбир.
Теги:
#Рецепти #Вечеря #Рис #Готуємо вдома