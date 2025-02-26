Так вечерю ви ще не готували: рецепт смаженого риса по-азійськи

Швидкий, простий та неймовірно смачний спосіб здивувати своїх близьких

Якщо ви шукаєте щось смачне та корисне для вечері, тоді цей рецепт саме для вас. Смажений рис по-азійськи – це не тільки дуже смачно, але й корисно, адже в ньому міститься багато овочів та білка. Ця страва стане чудовим доповненням до раціону та порадує своїм неперевершеним смаком.

До того ж готується вона дуже просто і не потребує багато часу. Рецептом смаженого рису у TikTok поділилась блогерка kate_chudnovets.

Інгредієнти:

Рис — 300 г;

Цибуля — 1 шт;

Морква — 1 шт;

Часник — 2-3 зубчики;

Селера — 0,5 стебла;

Болгарський перець — 1 шт;

Яйця — 2-3 шт;

Соєвий соус — 5 ст. л;

Соус теріяки — 2 ст. л;

Кунжутна олія — 2 ст. л;

Зелень: петрушка/кінза + зелена цибуля;

Куряче філе — 300 г.

Етапи приготування: