Так ужин вы еще не готовили: рецепт жареного риса по-азиатски
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Быстрый, простой и невероятно вкусный способ удивить своих близких
Если вы ищете что-нибудь вкусное и полезное для ужина, тогда этот рецепт для вас. Жареный рис по-азиатски – это не только вкусно, но и полезно, ведь в нем содержится много овощей и белка. Это блюдо станет отличным дополнением к рациону и порадует своим непревзойденным вкусом.
К тому же готовится такой рис очень просто и достаточно быстро. Рецептом жареного риса в TikTok поделилась блогерша kate_chudnovets.
Ингредиенты:
- Рис – 300 г;
- Лук – 1 шт;
- Морковь – 1 шт;
- Чеснок – 2-3 зубчика;
- Сельдерей — 0,5 стебля;
- Болгарский перец – 1 шт;
- Яйца – 2-3 шт;
- Соевый соус – 5 ст. л;
- Соус терияки – 2 ст. л;
- Кунжутное масло – 2 ст. л;
- Зелень: петрушка/кинза + зеленый лук;
- Куриное филе – 300 г.
Этапы приготовления:
- Круглый рис (рис для суши) промываем и заливаем водой в соотношении 1:1,5. Ждем, когда закипит, убавляем огонь на минимум и варим под крышкой.
- Мясо нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. Добавляем мелко нарезанный чеснок, затем сразу овощи: лук, морковь, сельдерей, болгарский перец. Обжариваем несколько минут, чтобы овощи стали немного мягкими.
- Огонь держим средним. Добавляем готовый рис, обжариваем вместе пару минут, добавляем соевый соус+соус терияки, кунжутное масло и хорошо все перемешиваем. Яйца взбиваем, выливаем сбоку от риса и жарим до готовности.
- По желанию можно добавить паприку и сушеный имбирь.