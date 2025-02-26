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Так ужин вы еще не готовили: рецепт жареного риса по-азиатски

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусный ужин без лишних хлопот
Вкусный ужин без лишних хлопот

Быстрый, простой и невероятно вкусный способ удивить своих близких

Если вы ищете что-нибудь вкусное и полезное для ужина, тогда этот рецепт для вас. Жареный рис по-азиатски – это не только вкусно, но и полезно, ведь в нем содержится много овощей и белка. Это блюдо станет отличным дополнением к рациону и порадует своим непревзойденным вкусом.

К тому же готовится такой рис очень просто и достаточно быстро. Рецептом жареного риса в TikTok поделилась блогерша kate_chudnovets.

Ингредиенты:

  • Рис – 300 г;
  • Лук – 1 шт;
  • Морковь – 1 шт;
  • Чеснок – 2-3 зубчика;
  • Сельдерей — 0,5 стебля;
  • Болгарский перец – 1 шт;
  • Яйца – 2-3 шт;
  • Соевый соус – 5 ст. л;
  • Соус терияки – 2 ст. л;
  • Кунжутное масло – 2 ст. л;
  • Зелень: петрушка/кинза + зеленый лук;
  • Куриное филе – 300 г.

Этапы приготовления:

  1. Круглый рис (рис для суши) промываем и заливаем водой в соотношении 1:1,5. Ждем, когда закипит, убавляем огонь на минимум и варим под крышкой.
  2. Мясо нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. Добавляем мелко нарезанный чеснок, затем сразу овощи: лук, морковь, сельдерей, болгарский перец. Обжариваем несколько минут, чтобы овощи стали немного мягкими.
  3. Огонь держим средним. Добавляем готовый рис, обжариваем вместе пару минут, добавляем соевый соус+соус терияки, кунжутное масло и хорошо все перемешиваем. Яйца взбиваем, выливаем сбоку от риса и жарим до готовности.
  4. По желанию можно добавить паприку и сушеный имбирь.
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#Рецепты #Ужин #Злак #Готовим дома