Так ужин вы еще не готовили: рецепт жареного риса по-азиатски

Быстрый, простой и невероятно вкусный способ удивить своих близких

Если вы ищете что-нибудь вкусное и полезное для ужина, тогда этот рецепт для вас. Жареный рис по-азиатски – это не только вкусно, но и полезно, ведь в нем содержится много овощей и белка. Это блюдо станет отличным дополнением к рациону и порадует своим непревзойденным вкусом.

К тому же готовится такой рис очень просто и достаточно быстро. Рецептом жареного риса в TikTok поделилась блогерша kate_chudnovets.

Ингредиенты:

Рис – 300 г;

Лук – 1 шт;

Морковь – 1 шт;

Чеснок – 2-3 зубчика;

Сельдерей — 0,5 стебля;

Болгарский перец – 1 шт;

Яйца – 2-3 шт;

Соевый соус – 5 ст. л;

Соус терияки – 2 ст. л;

Кунжутное масло – 2 ст. л;

Зелень: петрушка/кинза + зеленый лук;

Куриное филе – 300 г.

Этапы приготовления: