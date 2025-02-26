І не "Вінегрет", і не "Шуба": як приготувати смачний салат з буряка та оселедця (відео)

Рідні будуть просити приготувати цей салат ще і ще

Поєднання солодкого буряка та солоного оселедця можна назвати класичним у кулінарії, адже саме ці інгредієнти використовуються для приготування улюбленого багатьма салату "Оселедець під шубою". Також вдале поєднання – буряк та зелений горошок, яке використовують для "Вінегрету". Але якщо поєднати ці три продукти разом і заправити спеціальним соусом, вийде не менш смачний салат.

Рецептом цієї страви у TikTok поділилася кулінарна блогерка zhuravlina_cooking.

Інгредієнти:

буряк запечений чи відварений — 1 великий;

оселедець — 1 шт. (250-300 г);

цибуля — 1 шт. невелика;

кріп — пучок;

олія;

сіль — 2/3 ч.л. (солити за смаком);

гірчиця в зернах — 1 ч.л. (з гіркою);

Маринад для цибулі:

оцет — 1 ст.л.;

вода гаряча (окріп);

сіль — 1 ч.л.;

цукор — 1 ч.л.

Приготування: