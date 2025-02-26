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І не "Вінегрет", і не "Шуба": як приготувати смачний салат з буряка та оселедця (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачний овочевий салат з оселедцем
Смачний овочевий салат з оселедцем. Фото Скріншот tiktok.com/@zhuravlina_cooking

Рідні будуть просити приготувати цей салат ще і ще

Поєднання солодкого буряка та солоного оселедця можна назвати класичним у кулінарії, адже саме ці інгредієнти використовуються для приготування улюбленого багатьма салату "Оселедець під шубою". Також вдале поєднання – буряк та зелений горошок, яке використовують для "Вінегрету". Але якщо поєднати ці три продукти разом і заправити спеціальним соусом, вийде не менш смачний салат.

Рецептом цієї страви у TikTok поділилася кулінарна блогерка zhuravlina_cooking.

Інгредієнти:

  • буряк запечений чи відварений — 1 великий;
  • оселедець — 1 шт. (250-300 г);
  • цибуля — 1 шт. невелика;
  • кріп — пучок;
  • олія;
  • сіль — 2/3 ч.л. (солити за смаком);
  • гірчиця в зернах — 1 ч.л. (з гіркою);

Маринад для цибулі:

  • оцет — 1 ст.л.;
  • вода гаряча (окріп);
  • сіль — 1 ч.л.;
  • цукор — 1 ч.л.

Приготування:

  1. Цибулю нарізати пірʼями, перекласти в миску, додати сіль, цукор, оцет та залити окропом. Відставити на 5-7 хвилин.
  2. Запечений чи відварений буряк нарізати соломкою, слабосолоний оселедець теж нарізати смужками. Перекласти в тарілку та додати нарізаний дрібно кріп, горошок консервований.
  3. Для заправки додати олію, сіль, гірчицю в зернах та все перемішати.
Теги:
#Буряк #Рецепти #Салати #Оселедець