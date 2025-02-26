І не "Вінегрет", і не "Шуба": як приготувати смачний салат з буряка та оселедця (відео)
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Рідні будуть просити приготувати цей салат ще і ще
Поєднання солодкого буряка та солоного оселедця можна назвати класичним у кулінарії, адже саме ці інгредієнти використовуються для приготування улюбленого багатьма салату "Оселедець під шубою". Також вдале поєднання – буряк та зелений горошок, яке використовують для "Вінегрету". Але якщо поєднати ці три продукти разом і заправити спеціальним соусом, вийде не менш смачний салат.
Рецептом цієї страви у TikTok поділилася кулінарна блогерка zhuravlina_cooking.
Інгредієнти:
- буряк запечений чи відварений — 1 великий;
- оселедець — 1 шт. (250-300 г);
- цибуля — 1 шт. невелика;
- кріп — пучок;
- олія;
- сіль — 2/3 ч.л. (солити за смаком);
- гірчиця в зернах — 1 ч.л. (з гіркою);
Маринад для цибулі:
- оцет — 1 ст.л.;
- вода гаряча (окріп);
- сіль — 1 ч.л.;
- цукор — 1 ч.л.
Приготування:
- Цибулю нарізати пірʼями, перекласти в миску, додати сіль, цукор, оцет та залити окропом. Відставити на 5-7 хвилин.
- Запечений чи відварений буряк нарізати соломкою, слабосолоний оселедець теж нарізати смужками. Перекласти в тарілку та додати нарізаний дрібно кріп, горошок консервований.
- Для заправки додати олію, сіль, гірчицю в зернах та все перемішати.