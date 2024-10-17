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Особенно аппетитная "шуба": что сделать, чтобы салат стал фантастически вкусным (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Вкусный рецепт шубы Новость обновлена 17 октября 2024, 15:46
Вкусный рецепт шубы. Фото lenta.com.ua

Так селедка под шубой будет самой вкусной

На улице стало ощутимо холоднее, а это значит, что в топе овощные салаты. Мы делились рецептом аппетитного "Киевского" салата. Теперь рассказываем, как особенно удачно приготовить селедку под шубой.

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "КУХНЯ ИЗ КАРМАНЫ & ДОМАШНИЕ ДЕЛА". И с ним закуска получается очень сочной и пропитанной.

Ингредиенты:

  • Филе соленой сельди — 250 г
  • Картофель – 5 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Свекла – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Майонез — 250 г
  • Соль, сахар, уксус 9% — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарезаем лук. Заливаем ее маринадом из воды, уксуса, сахара и соли. Оставляем мариноваться на 15-20 минут.
  2. Картофель, морковь и свеклу отвариваем до готовности в отдельных кастрюлях. Охлаждаем и чистим. Натираем их отдельно на терке.
  3. Яйца отвариваем и чистим от скорлупы. Отделяем белок от желтка и чистим по отдельности.
  4. Собираем салат. Сначала кладем натертый картофель, слегка посоленный.
  5. Затем выкладываем кусочки сельди, а не ее — маринованный лук с маринадом. Четвертым слоем кладем тертую морковь, слегка посоленную. Смазываем майонезом и выкладываем тертый белок яйца.
  6. Делаем сеточку из майонеза и выкладываем тертую свеклу, слегка посоленную. Смазываем майонезом и украшаем тертыми яичными желтками.

Оставляем шубу на несколько часов в холодильнике – и можно смаковать. Также мы делились рецептом легендарного салата "Белочка".

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Селедка под шубой #Селедка