Особенно аппетитная "шуба": что сделать, чтобы салат стал фантастически вкусным (видео)

Так селедка под шубой будет самой вкусной

На улице стало ощутимо холоднее, а это значит, что в топе овощные салаты. Мы делились рецептом аппетитного "Киевского" салата. Теперь рассказываем, как особенно удачно приготовить селедку под шубой.

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "КУХНЯ ИЗ КАРМАНЫ & ДОМАШНИЕ ДЕЛА". И с ним закуска получается очень сочной и пропитанной.

Ингредиенты:

Филе соленой сельди — 250 г

Картофель – 5 шт.

Морковь – 2 шт.

Свекла – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Майонез — 250 г

Соль, сахар, уксус 9% — по вкусу

Способ приготовления:

Нарезаем лук. Заливаем ее маринадом из воды, уксуса, сахара и соли. Оставляем мариноваться на 15-20 минут. Картофель, морковь и свеклу отвариваем до готовности в отдельных кастрюлях. Охлаждаем и чистим. Натираем их отдельно на терке. Яйца отвариваем и чистим от скорлупы. Отделяем белок от желтка и чистим по отдельности. Собираем салат. Сначала кладем натертый картофель, слегка посоленный. Затем выкладываем кусочки сельди, а не ее — маринованный лук с маринадом. Четвертым слоем кладем тертую морковь, слегка посоленную. Смазываем майонезом и выкладываем тертый белок яйца. Делаем сеточку из майонеза и выкладываем тертую свеклу, слегка посоленную. Смазываем майонезом и украшаем тертыми яичными желтками.

Оставляем шубу на несколько часов в холодильнике – и можно смаковать. Также мы делились рецептом легендарного салата "Белочка".