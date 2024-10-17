Особенно аппетитная "шуба": что сделать, чтобы салат стал фантастически вкусным (видео)
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Так селедка под шубой будет самой вкусной
На улице стало ощутимо холоднее, а это значит, что в топе овощные салаты. Мы делились рецептом аппетитного "Киевского" салата. Теперь рассказываем, как особенно удачно приготовить селедку под шубой.
Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "КУХНЯ ИЗ КАРМАНЫ & ДОМАШНИЕ ДЕЛА". И с ним закуска получается очень сочной и пропитанной.
Ингредиенты:
- Филе соленой сельди — 250 г
- Картофель – 5 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Свекла – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Майонез — 250 г
- Соль, сахар, уксус 9% — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарезаем лук. Заливаем ее маринадом из воды, уксуса, сахара и соли. Оставляем мариноваться на 15-20 минут.
- Картофель, морковь и свеклу отвариваем до готовности в отдельных кастрюлях. Охлаждаем и чистим. Натираем их отдельно на терке.
- Яйца отвариваем и чистим от скорлупы. Отделяем белок от желтка и чистим по отдельности.
- Собираем салат. Сначала кладем натертый картофель, слегка посоленный.
- Затем выкладываем кусочки сельди, а не ее — маринованный лук с маринадом. Четвертым слоем кладем тертую морковь, слегка посоленную. Смазываем майонезом и выкладываем тертый белок яйца.
- Делаем сеточку из майонеза и выкладываем тертую свеклу, слегка посоленную. Смазываем майонезом и украшаем тертыми яичными желтками.
Оставляем шубу на несколько часов в холодильнике – и можно смаковать. Также мы делились рецептом легендарного салата "Белочка".