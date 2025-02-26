И не "Винегрет", и не "Шуба": как приготовить вкусный салат из свеклы и сельди (видео)
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Родные будут просить приготовить этот салат еще и еще
Сочетание сладкой свеклы и соленой сельди можно назвать классическим в кулинарии, ведь именно эти ингредиенты используются для приготовления любимого многими салата "Селедка под шубой". Также удачное сочетание – свекла и зеленый горошек, используемый для "Винегрета". Но если совместить эти три продукта вместе и заправить специальным соусом, получится не менее вкусный салат.
Рецептом этого блюда в TikTok поделилась кулинарная блогерша zhuravlina_cooking.
Ингредиенты:
- свекла запеченная или отварная — 1 большая;
- сельдь – 1 шт. (250-300 г);
- лук – 1 шт. небольшая;
- укроп – пучок;
- масло;
- соль — 2/3 ч.л. (солить по вкусу);
- горчица в зернах – 1 ч.л. (с горкой);
Маринад для лука:
- уксус — 1 ст.л.;
- вода горячая (кипяток);
- соль – 1 ч.л.;
- сахар – 1 ч.л.
Приготовление:
- Лук нарезать перьями, переложить в миску, добавить соль, сахар, уксус и залить крутым кипятком. Отставить на 5-7 минут.
- Запеченную или отварную свеклу нарезать соломкой, слабосоленую сельдь тоже нарезать полосками. Переложить в тарелку и добавить мелко нарезанный укроп, горошек консервированный.
- Для заправки добавить растительное масло, соль, горчицу в зернах и все перемешать.