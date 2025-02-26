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И не "Винегрет", и не "Шуба": как приготовить вкусный салат из свеклы и сельди (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусный овощной салат с селедкой
Вкусный овощной салат с селедкой. Фото Скриншот tiktok.com/@zhuravlina_cooking

Родные будут просить приготовить этот салат еще и еще

Сочетание сладкой свеклы и соленой сельди можно назвать классическим в кулинарии, ведь именно эти ингредиенты используются для приготовления любимого многими салата "Селедка под шубой". Также удачное сочетание – свекла и зеленый горошек, используемый для "Винегрета". Но если совместить эти три продукта вместе и заправить специальным соусом, получится не менее вкусный салат.

Рецептом этого блюда в TikTok поделилась кулинарная блогерша zhuravlina_cooking.

Ингредиенты:

  • свекла запеченная или отварная — 1 большая;
  • сельдь – 1 шт. (250-300 г);
  • лук – 1 шт. небольшая;
  • укроп – пучок;
  • масло;
  • соль — 2/3 ч.л. (солить по вкусу);
  • горчица в зернах – 1 ч.л. (с горкой);

Маринад для лука:

  • уксус — 1 ст.л.;
  • вода горячая (кипяток);
  • соль – 1 ч.л.;
  • сахар – 1 ч.л.

Приготовление:

  1. Лук нарезать перьями, переложить в миску, добавить соль, сахар, уксус и залить крутым кипятком. Отставить на 5-7 минут.
  2. Запеченную или отварную свеклу нарезать соломкой, слабосоленую сельдь тоже нарезать полосками. Переложить в тарелку и добавить мелко нарезанный укроп, горошек консервированный.
  3. Для заправки добавить растительное масло, соль, горчицу в зернах и все перемешать.
Теги:
#Свекла #Рецепты #Салаты #Селедка