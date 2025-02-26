И не "Винегрет", и не "Шуба": как приготовить вкусный салат из свеклы и сельди (видео)

Родные будут просить приготовить этот салат еще и еще

Сочетание сладкой свеклы и соленой сельди можно назвать классическим в кулинарии, ведь именно эти ингредиенты используются для приготовления любимого многими салата "Селедка под шубой". Также удачное сочетание – свекла и зеленый горошек, используемый для "Винегрета". Но если совместить эти три продукта вместе и заправить специальным соусом, получится не менее вкусный салат.

Рецептом этого блюда в TikTok поделилась кулинарная блогерша zhuravlina_cooking.

Ингредиенты:

свекла запеченная или отварная — 1 большая;

сельдь – 1 шт. (250-300 г);

лук – 1 шт. небольшая;

укроп – пучок;

масло;

соль — 2/3 ч.л. (солить по вкусу);

горчица в зернах – 1 ч.л. (с горкой);

Маринад для лука:

уксус — 1 ст.л.;

вода горячая (кипяток);

соль – 1 ч.л.;

сахар – 1 ч.л.

Приготовление: