"Київський" салат: ця страва точно завоює серця ваших гостей (відео)
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Цей насичений салат стане справжньою зіркою вашого столу замість Олів’є
Святкові салати — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як оригінально приготувати "Олів’є". Тепер ділимось рецептом не гіршого, а в чомусь навіть кращого "Київського" салату.
Як його готувати, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Ганна Пилипюк.Бабусині поради". Салат яскравий, апетитний і дуже смачний.
Інгредієнти:
- 1-2 огірки
- 1 червоний солодкий перець
- 200 г шинки
- 150 г твердого сиру
- 3 яйця
- 1 банка кукурудзи
- кріп або зелена цибуля
- сіль, перець до смаку
- 1-2 ст. л. майонезу
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо накруто. Охолоджуємо їх у воді, чистимо від шкаралупи.
- Перець та огірки миємо. З перцю видаляємо серединку разом із насінням.
- Огірки, перець і яйця нарізаємо соломкою. Шинку теж ріжемо соломкою. Сир натираємо на крупній тертці.
- Зелень миємо та ретельно просушуємо. Дрібно кришимо.
- Кукурудзу відкриваємо та відкидаємо на друшляк. Коли вода стече, перекладаємо її у миску, в якій будемо замішувати салат.
- Змішуємо всі нарізані овочі, сир, кукурудзу і зелень в одній мисці. Додаємо сіль, перець до смаку і заправляємо майонезом.
Залишилось викласти салат в красиву тарілку та смакувати. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати салат "Мімоза".