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"Київський" салат: ця страва точно завоює серця ваших гостей (відео)

Автор
Марія Дума
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Рецепт апетитного салату – "Київського"
Рецепт апетитного салату – "Київського". Фото Скриншот з відео

Цей насичений салат стане справжньою зіркою вашого столу замість Олів’є

Святкові салати — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як оригінально приготувати "Олів’є". Тепер ділимось рецептом не гіршого, а в чомусь навіть кращого "Київського" салату.

Як його готувати, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Ганна Пилипюк.Бабусині поради". Салат яскравий, апетитний і дуже смачний.

Інгредієнти:

  • 1-2 огірки
  • 1 червоний солодкий перець
  • 200 г шинки
  • 150 г твердого сиру
  • 3 яйця
  • 1 банка кукурудзи
  • кріп або зелена цибуля
  • сіль, перець до смаку
  • 1-2 ст. л. майонезу

Спосіб приготування:

  1. Яйця відварюємо накруто. Охолоджуємо їх у воді, чистимо від шкаралупи.
  2. Перець та огірки миємо. З перцю видаляємо серединку разом із насінням.
  3. Огірки, перець і яйця нарізаємо соломкою. Шинку теж ріжемо соломкою. Сир натираємо на крупній тертці.
  4. Зелень миємо та ретельно просушуємо. Дрібно кришимо.
  5. Кукурудзу відкриваємо та відкидаємо на друшляк. Коли вода стече, перекладаємо її у миску, в якій будемо замішувати салат.
  6. Змішуємо всі нарізані овочі, сир, кукурудзу і зелень в одній мисці. Додаємо сіль, перець до смаку і заправляємо майонезом.

Залишилось викласти салат в красиву тарілку та смакувати. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати салат "Мімоза".

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#Рецепт #Салат #Закуска