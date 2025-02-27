Укр

"Киевский" салат: это блюдо точно завоюет сердца ваших гостей (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рецепт аппетитного салата – "Киевского"
Рецепт аппетитного салата – "Киевского". Фото Скриншот из видео

Этот насыщенный салат станет настоящей звездой вашего стола вместо Оливье

Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как оригинально приготовить "Оливье". Теперь делимся рецептом не худшего, а в чем-то даже лучшего "Киевского" салата.

Как его готовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Анна Пилипюк. Бабушкины советы". Салат яркий, аппетитный и вкусный.

Ингредиенты:

  • 1-2 огурца
  • 1 красный сладкий перец
  • 200 г ветчины
  • 150 г твердого сыра
  • 3 яйца
  • 1 банка кукурузы
  • укроп или зеленый лук
  • соль, перец по вкусу
  • 1-2 ст. л. майонеза

Способ приготовления:

  1. Яйца отвариваем вкрутую. Охлаждаем их в воде, чистим от скорлупы.
  2. Перец и огурцы моем. Из перца удаляем серединку вместе с семенами.
  3. Огурцы, перец и яйца нарезаем соломкой. Ветчину тоже режем соломкой. Сыр натираем на крупной терке.
  4. Зелень моем и тщательно просушиваем. Мелко крошим.
  5. Кукурузу открываем и отбрасываем на дуршлаг. Когда вода стечет, перекладываем ее в миску, в которой замешиваем салат.
  6. Смешиваем все нарезанные овощи, творог, кукурузу и зелень в одной миске. Добавляем соль, перец по вкусу и заправляем майонезом.

Осталось выложить салат в красивую тарелку и смаковать. Также мы рассказывали, как особенно вкусно приготовить салат "Мимоза".

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска