Не пельмені, а справжній делікатес: як приготувати цю страву по-новому (відео)
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Ви більше не захочете варити пельмені
Пельмені – справжній порятунок, коли потрібно дуже швидко приготувати ситну страву. Усі звикли варити ці напівфабрикати. Але ми пропонуємо спробувати їх посмажити у сметанному соусі із сиром та зеленню. Можливо, саме цей новий спосіб приготування пельменів стане вашим улюбленим.
Про те, як посмажити пельмені, розповіла на своїй сторінці в Instagram блогер ann_.food.
Інгредієнти:
- пельмені — 500 г;
- вершкове масло — 50 г;
- соєвий соус — 1 ст. л;
- сметана — 3 ст. л;
- вода — 200-220 мл;
- сир на смак;
- паприка до смаку;
- зелень.
Етапи приготування:
- На розігріту сковороду викладаємо вершкове масло. Коли воно повністю розтопиться, висипаємо туди заморожені пельмені.
- Смажимо напівфабрикати постійно перемішуючи до появи золотистої скоринки.
- Додаємо трохи паприки та сметани. Заливаємо водою та соєвим соусом. Перемішуємо та накриваємо кришкою.
- Готуємо ще приблизно 10-12 хвилин, в кінці приготування додаємо натертий сир та зелень.