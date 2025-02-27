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Не пельмені, а справжній делікатес: як приготувати цю страву по-новому (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Смажені пельмені
Смажені пельмені. Фото скриншот Youtube

Ви більше не захочете варити пельмені

Пельмені – справжній порятунок, коли потрібно дуже швидко приготувати ситну страву. Усі звикли варити ці напівфабрикати. Але ми пропонуємо спробувати їх посмажити у сметанному соусі із сиром та зеленню. Можливо, саме цей новий спосіб приготування пельменів стане вашим улюбленим.

Про те, як посмажити пельмені, розповіла на своїй сторінці в Instagram блогер ann_.food.

Інгредієнти:

  • пельмені — 500 г;
  • вершкове масло — 50 г;
  • соєвий соус — 1 ст. л;
  • сметана — 3 ст. л;
  • вода — 200-220 мл;
  • сир на смак;
  • паприка до смаку;
  • зелень.

Етапи приготування:

  1. На розігріту сковороду викладаємо вершкове масло. Коли воно повністю розтопиться, висипаємо туди заморожені пельмені.
  2. Смажимо напівфабрикати постійно перемішуючи до появи золотистої скоринки.
  3. Додаємо трохи паприки та сметани. Заливаємо водою та соєвим соусом. Перемішуємо та накриваємо кришкою.
  4. Готуємо ще приблизно 10-12 хвилин, в кінці приготування додаємо натертий сир та зелень.
Теги:
#Рецепти #Пельмені #Готуємо вдома