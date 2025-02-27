Не пельмені, а справжній делікатес: як приготувати цю страву по-новому (відео)

Ви більше не захочете варити пельмені

Пельмені – справжній порятунок, коли потрібно дуже швидко приготувати ситну страву. Усі звикли варити ці напівфабрикати. Але ми пропонуємо спробувати їх посмажити у сметанному соусі із сиром та зеленню. Можливо, саме цей новий спосіб приготування пельменів стане вашим улюбленим.

Про те, як посмажити пельмені, розповіла на своїй сторінці в Instagram блогер ann_.food.

Інгредієнти:

пельмені — 500 г;

вершкове масло — 50 г;

соєвий соус — 1 ст. л;

сметана — 3 ст. л;

вода — 200-220 мл;

сир на смак;

паприка до смаку;

зелень.

Етапи приготування: