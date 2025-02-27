Не пельмени, а настоящий деликатес: как приготовить это блюдо по-новому (видео)
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Вы больше не захотите варить пельмени
Пельмени — настоящее спасение, когда нужно очень быстро приготовить сытное блюдо. Все привыкли варить эти полуфабрикаты. Но мы предлагаем попробовать их пожарить в сметанном соусе с сыром и зеленью. Возможно, именно этот новый способ приготовления пельменей станет вашим любимым.
О том, как пожарить пельмени, рассказала на своей странице в Instagram блогер ann_.food.
Ингредиенты:
- пельмени — 500 г;
- сливочное масло — 50 г;
- соевый соус — 1 ст. л;
- сметана — 3 ст. л;
- вода — 200-220 мл;
- сыр по вкусу;
- паприка по вкусу;
- зелень.
Этапы приготовления:
- На разогретую сковороду выкладываем сливочное масло. Когда оно полностью растопится, высыпаем туда замороженные пельмени.
- Жарим полуфабрикаты постоянно перемешивая до появления золотистой корочки.
- Добавляем немного паприки и сметаны. Заливаем водой и соевым соусом. Перемешиваем и накрываем крышкой.
- Готовим еще приблизительно 10-12 минут, в конце приготовления добавляем натертый сыр и зелень.