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Не пельмени, а настоящий деликатес: как приготовить это блюдо по-новому (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Жареные пельмени
Жареные пельмени. Фото скриншот Youtube

Вы больше не захотите варить пельмени

Пельмени — настоящее спасение, когда нужно очень быстро приготовить сытное блюдо. Все привыкли варить эти полуфабрикаты. Но мы предлагаем попробовать их пожарить в сметанном соусе с сыром и зеленью. Возможно, именно этот новый способ приготовления пельменей станет вашим любимым.

О том, как пожарить пельмени, рассказала на своей странице в Instagram блогер ann_.food.

Ингредиенты:

  • пельмени — 500 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соевый соус — 1 ст. л;
  • сметана — 3 ст. л;
  • вода — 200-220 мл;
  • сыр по вкусу;
  • паприка по вкусу;
  • зелень.

Этапы приготовления:

  1. На разогретую сковороду выкладываем сливочное масло. Когда оно полностью растопится, высыпаем туда замороженные пельмени.
  2. Жарим полуфабрикаты постоянно перемешивая до появления золотистой корочки.
  3. Добавляем немного паприки и сметаны. Заливаем водой и соевым соусом. Перемешиваем и накрываем крышкой.
  4. Готовим еще приблизительно 10-12 минут, в конце приготовления добавляем натертый сыр и зелень.
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#Рецепты #Пельмени #Готовим дома