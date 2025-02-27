Не пельмени, а настоящий деликатес: как приготовить это блюдо по-новому (видео)

Вы больше не захотите варить пельмени

Пельмени — настоящее спасение, когда нужно очень быстро приготовить сытное блюдо. Все привыкли варить эти полуфабрикаты. Но мы предлагаем попробовать их пожарить в сметанном соусе с сыром и зеленью. Возможно, именно этот новый способ приготовления пельменей станет вашим любимым.

О том, как пожарить пельмени, рассказала на своей странице в Instagram блогер ann_.food.

Ингредиенты:

пельмени — 500 г;

сливочное масло — 50 г;

соевый соус — 1 ст. л;

сметана — 3 ст. л;

вода — 200-220 мл;

сыр по вкусу;

паприка по вкусу;

зелень.

Этапы приготовления: