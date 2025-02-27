Не додавайте хліб у фарш: замініть цей продукт і котлети вийдуть нереально соковитими (відео)

Соковиті, ароматні котлети – результат, який перевершить ваші очікування

Котлети є досить популярною стравою серед українців. Їх можна подати чи не до будь-якого гарніру: картопляного пюре, рису, гречки чи макарон. Готуються вони досить просто та з різного виду м'яса та навіть печінки. При цьому їсти страву можна пару днів.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як приготувати смачні та соковиті котлети, додавши до них всього один інгредієнт. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "gordynovskaya".

Як приготувати соковиті котлети

Інгредієнти:

фарш курячий – 500 г;

кабачок – 350 г;

цибуля – 1 шт. (невелика);

кріп – за смаком;

сметана – 2 ч. л.;

яйце – 1 шт.;

сіль, перець, куркума – за смаком;

вершкове масло – для запікання;

Спосіб приготування:

1.Кабачок натерти на дрібну тертку, підсолити, залишити на 10 хвилин.

2.Відтиснути зайву рідину, додати до фаршу.

3.Цибулю перебити в блендері разом з кропом та сметаною, додати до кабачків.

4.Вбити яйце, сіль, перець, куркуму та перемішати.

5.Смажити котлети на розігрітій сковороді з боків до золотистої скоринки.

6.Після цього перекласти їх у форму для запікання, додати трохи вершкового масла та запікати протягом 25 хвилин при 200 С.