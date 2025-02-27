Від цього рулету на тарілках не залишиться ані крихти: рецепт повітряної закуски (відео)
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Смачний яєчний рулет із грибами
Шукаєте ідеальну закуску, яка вразить ваших гостей своєю легкістю та вишуканим смаком? Забудьте про звичні бутерброди та салати. Цей фінський яєчний рулет із грибами – справжня знахідка для тих, хто хоче здивувати близьких незвичайною та апетитною стравою.
Незвичайним рецептом рулету поділилася блогер alionakarpiuk.
Інгредієнти:
- Яйця — 4 шт
- Цукор — 2 столові ложки
- Сіль — щіпка
- Борошно — 180 гр
- Молоко — 320 мл
- Вершкове масло
- Гриби печериці — 300 гр
- Цибуля — 1 шт
- Крем-сир
Етапи приготування:
- Яйця розбити в глибоку миску, додати цукор та сіль. Злегка збити вилкою.
- Влити 150 мл теплого молока та добре перемішати масу.
- Додати просіяне борошно, добре перемішати віночком і додати молоко, що залишилося. Збити масу міксером.
- До однорідного тіста додати шматочок розтопленого масла.
- Вилити тісто на застелений пергаментом лист і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
- Поки основа готується, дрібно нарізати гриби й цибулю та обсмажити їх на сковороді.
- Готові гриби та цибулю перемішати з крем-сиром.
- Охолоджений омлет змастити грибами з сиром і загорнути в щільний рулет. Страва готова.