Рус

Від цього рулету на тарілках не залишиться ані крихти: рецепт повітряної закуски (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Фінський рулет
Фінський рулет. Фото Youtube

Смачний яєчний рулет із грибами

Шукаєте ідеальну закуску, яка вразить ваших гостей своєю легкістю та вишуканим смаком? Забудьте про звичні бутерброди та салати. Цей фінський яєчний рулет із грибами – справжня знахідка для тих, хто хоче здивувати близьких незвичайною та апетитною стравою.

Незвичайним рецептом рулету поділилася блогер alionakarpiuk.

Інгредієнти:

  • Яйця — 4 шт
  • Цукор — 2 столові ложки
  • Сіль — щіпка
  • Борошно — 180 гр
  • Молоко — 320 мл
  • Вершкове масло
  • Гриби печериці — 300 гр
  • Цибуля — 1 шт
  • Крем-сир

Етапи приготування:

  1. Яйця розбити в глибоку миску, додати цукор та сіль. Злегка збити вилкою.
  2. Влити 150 мл теплого молока та добре перемішати масу.
  3. Додати просіяне борошно, добре перемішати віночком і додати молоко, що залишилося. Збити масу міксером.
  4. До однорідного тіста додати шматочок розтопленого масла.
  5. Вилити тісто на застелений пергаментом лист і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
  6. Поки основа готується, дрібно нарізати гриби й цибулю та обсмажити їх на сковороді.
  7. Готові гриби та цибулю перемішати з крем-сиром.
  8. Охолоджений омлет змастити грибами з сиром і загорнути в щільний рулет. Страва готова.
Теги:
#Рецепти #Рулет #Гриби #Яйця #Закуска