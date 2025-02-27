Від цього рулету на тарілках не залишиться ані крихти: рецепт повітряної закуски (відео)

Смачний яєчний рулет із грибами

Шукаєте ідеальну закуску, яка вразить ваших гостей своєю легкістю та вишуканим смаком? Забудьте про звичні бутерброди та салати. Цей фінський яєчний рулет із грибами – справжня знахідка для тих, хто хоче здивувати близьких незвичайною та апетитною стравою.

Незвичайним рецептом рулету поділилася блогер alionakarpiuk.

Інгредієнти:

Яйця — 4 шт

Цукор — 2 столові ложки

Сіль — щіпка

Борошно — 180 гр

Молоко — 320 мл

Вершкове масло

Гриби печериці — 300 гр

Цибуля — 1 шт

Крем-сир

Етапи приготування: