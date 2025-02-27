От этого рулета на тарелках не останется ни крошки: рецепт воздушной закуски (видео)

Вкусный яичный рулет с грибами

Ищете идеальную закуску, которая поразит ваших гостей своей легкостью и изысканным вкусом? Забудьте о привычных бутербродах и салатах. Этот финский яичный рулет с грибами – настоящая находка для тех, кто хочет удивить близких необычным и аппетитным блюдом.

Необычным рецептом рулета поделилась блогер alionakarpiuk.

Ингредиенты:

Яйца — 4 шт

Сахар — 2 столовых ложки

Соль — щепотка

Мука — 180 гр

Молоко — 320 мл

Сливочное масло

Грибы шампиньоны — 300 гр

Лук — 1 шт

Крем-сыр

Этапы приготовления: