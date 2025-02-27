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От этого рулета на тарелках не останется ни крошки: рецепт воздушной закуски (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Финский рулет
Финский рулет. Фото Youtube

Вкусный яичный рулет с грибами

Ищете идеальную закуску, которая поразит ваших гостей своей легкостью и изысканным вкусом? Забудьте о привычных бутербродах и салатах. Этот финский яичный рулет с грибами – настоящая находка для тех, кто хочет удивить близких необычным и аппетитным блюдом.

Необычным рецептом рулета поделилась блогер alionakarpiuk.

Ингредиенты:

  • Яйца — 4 шт
  • Сахар — 2 столовых ложки
  • Соль — щепотка
  • Мука — 180 гр
  • Молоко — 320 мл
  • Сливочное масло
  • Грибы шампиньоны — 300 гр
  • Лук — 1 шт
  • Крем-сыр

Этапы приготовления:

  1. Яйца разбить в глубокую миску, добавить сахар и соль. Слегка взбить вилкой.
  2. Влить 150 мл теплого молока и хорошо перемешать массу.
  3. Добавить просеянную муку, хорошо перемешать венчиком и добавить оставшееся молоко. Взбить массу миксером.
  4. В однородное тесто добавить кусочек растопленного масла.
  5. Вылить тесто на застеленный пергаментом противень и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  6. Пока основа готовится, нарезать мелко грибы и лук и обжарить их на сковороде.
  7. Готовые грибы и лук перемешать с крем-сыром.
  8. Остывший омлет смазать грибами с сыром и завернуть в плотный рулет. Блюдо готово.
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#Рецепты #Рулет #Грибы #Яйца #Закуска