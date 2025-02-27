От этого рулета на тарелках не останется ни крошки: рецепт воздушной закуски (видео)
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Вкусный яичный рулет с грибами
Ищете идеальную закуску, которая поразит ваших гостей своей легкостью и изысканным вкусом? Забудьте о привычных бутербродах и салатах. Этот финский яичный рулет с грибами – настоящая находка для тех, кто хочет удивить близких необычным и аппетитным блюдом.
Необычным рецептом рулета поделилась блогер alionakarpiuk.
Ингредиенты:
- Яйца — 4 шт
- Сахар — 2 столовых ложки
- Соль — щепотка
- Мука — 180 гр
- Молоко — 320 мл
- Сливочное масло
- Грибы шампиньоны — 300 гр
- Лук — 1 шт
- Крем-сыр
Этапы приготовления:
- Яйца разбить в глубокую миску, добавить сахар и соль. Слегка взбить вилкой.
- Влить 150 мл теплого молока и хорошо перемешать массу.
- Добавить просеянную муку, хорошо перемешать венчиком и добавить оставшееся молоко. Взбить массу миксером.
- В однородное тесто добавить кусочек растопленного масла.
- Вылить тесто на застеленный пергаментом противень и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Пока основа готовится, нарезать мелко грибы и лук и обжарить их на сковороде.
- Готовые грибы и лук перемешать с крем-сыром.
- Остывший омлет смазать грибами с сыром и завернуть в плотный рулет. Блюдо готово.