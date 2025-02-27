Готуємо ідеальний плов: виходить швидко та смачно (відео)
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Чудовий смак улюбленої страви
Кожен, хто хоч раз пробував справжній плов, знає, як складно встояти перед його ароматом та насиченим смаком. Але багато хто вважає, що приготування ідеального плову – це складний та довгий процес. Ми готові розвіяти цей міф і поділитися простим і швидким рецептом, який дозволить вам насолодитися улюбленою стравою без зайвого клопоту.
Цей рецепт плову від блогера Тані Акопян дуже простий, а результат виходить чудовий.
Інгредієнти:
- Яловичина — 0,5 кг;
- Цибуля — 300 г;
- Морква – 2 шт;
- Рис – 0,5 кг;
- Олія — 100 мл;
- Вода — 1 л;
- Часник — головка;
- Сіль, спеції до плову.
Етапи приготування:
- Нарізаємо м’ясо на шматочки, моркву — соломкою, а цибулю — кубиками.
- У каструлі з товстим дном обсмажуємо м’ясо на олії. Додаємо цибулю та моркву, сіль, перець.
- Коли будуть готові м’ясо та овочі додаємо рис.
- Заливаємо інгредієнти гарячою водою та додаємо цілу голівку часнику.
- Готуємо страву на середньому вогні 40 хвилин під кришкою. Дістаємо часник, перемішуємо та готуємо ще 10 хвилин.