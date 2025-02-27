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Готуємо ідеальний плов: виходить швидко та смачно (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Плов із яловичиною
Плов із яловичиною. Фото Колаж "Телеграф"

Чудовий смак улюбленої страви

Кожен, хто хоч раз пробував справжній плов, знає, як складно встояти перед його ароматом та насиченим смаком. Але багато хто вважає, що приготування ідеального плову – це складний та довгий процес. Ми готові розвіяти цей міф і поділитися простим і швидким рецептом, який дозволить вам насолодитися улюбленою стравою без зайвого клопоту.

Цей рецепт плову від блогера Тані Акопян дуже простий, а результат виходить чудовий.

Інгредієнти:

  • Яловичина — 0,5 кг;
  • Цибуля — 300 г;
  • Морква – 2 шт;
  • Рис – 0,5 кг;
  • Олія — 100 мл;
  • Вода — 1 л;
  • Часник — головка;
  • Сіль, спеції до плову.

Етапи приготування:

  1. Нарізаємо м’ясо на шматочки, моркву — соломкою, а цибулю — кубиками.
  2. У каструлі з товстим дном обсмажуємо м’ясо на олії. Додаємо цибулю та моркву, сіль, перець.
  3. Коли будуть готові м’ясо та овочі додаємо рис.
  4. Заливаємо інгредієнти гарячою водою та додаємо цілу голівку часнику.
  5. Готуємо страву на середньому вогні 40 хвилин під кришкою. Дістаємо часник, перемішуємо та готуємо ще 10 хвилин.
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#Рецепти #Мал #Яловичина #Плов