Готуємо ідеальний плов: виходить швидко та смачно (відео)

Чудовий смак улюбленої страви

Кожен, хто хоч раз пробував справжній плов, знає, як складно встояти перед його ароматом та насиченим смаком. Але багато хто вважає, що приготування ідеального плову – це складний та довгий процес. Ми готові розвіяти цей міф і поділитися простим і швидким рецептом, який дозволить вам насолодитися улюбленою стравою без зайвого клопоту.

Цей рецепт плову від блогера Тані Акопян дуже простий, а результат виходить чудовий.

Інгредієнти:

Яловичина — 0,5 кг;

Цибуля — 300 г;

Морква – 2 шт;

Рис – 0,5 кг;

Олія — 100 мл;

Вода — 1 л;

Часник — головка;

Сіль, спеції до плову.

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Етапи приготування: