Готовим идеальный плов: выходит быстро и вкусно (видео)

Восхитительный вкус любимого блюда

Каждый, кто хоть раз пробовал настоящий плов, знает, как сложно устоять перед его ароматом и насыщенным вкусом. Но многие считают, что приготовление идеального плова – это сложный и долгий процесс. Мы готовы развеять этот миф и поделиться простым и быстрым рецептом, который позволит вам насладиться любимым блюдом без лишних хлопот.

Этот рецепт плова от блогера Тани Акопян очень простой, а результат получается восхитительным.

Ингредиенты:

Говядина — 0,5 кг;

Лук — 300 г;

Морковь — 2 шт;

Рис — 0,5 кг;

Масло растительное — 100 мл;

Вода — 1 л;

Чеснок — головка;

Соль, специи к плову.

Этапы приготовления: