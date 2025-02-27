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Готовим идеальный плов: выходит быстро и вкусно (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Плов с говядиной
Плов с говядиной. Фото Коллаж "Телеграф"

Восхитительный вкус любимого блюда

Каждый, кто хоть раз пробовал настоящий плов, знает, как сложно устоять перед его ароматом и насыщенным вкусом. Но многие считают, что приготовление идеального плова – это сложный и долгий процесс. Мы готовы развеять этот миф и поделиться простым и быстрым рецептом, который позволит вам насладиться любимым блюдом без лишних хлопот.

Этот рецепт плова от блогера Тани Акопян очень простой, а результат получается восхитительным.

Ингредиенты:

  • Говядина — 0,5 кг;
  • Лук — 300 г;
  • Морковь — 2 шт;
  • Рис — 0,5 кг;
  • Масло растительное — 100 мл;
  • Вода — 1 л;
  • Чеснок — головка;
  • Соль, специи к плову.

Этапы приготовления:

  1. Нарезаем мясо на кусочки, морковь — соломкой, а лук — кубиками.
  2. В кастрюле с толстым дном обжариваем мясо на растительном масле. Добавляем лук и морковь, соль, перец.
  3. Когда будут готовы мясо и овощи добавляем рис.
  4. Заливаем ингредиенты горячей водой и добавляем целую головку чеснока.
  5. Готовим блюдо на среднем огне 40 минут под крышкой. Достаем чеснок, перемешиваем и готовим еще 10 минут.
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#Рецепты #Рис #Говядина #Плов