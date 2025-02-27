Готовим идеальный плов: выходит быстро и вкусно (видео)
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Восхитительный вкус любимого блюда
Каждый, кто хоть раз пробовал настоящий плов, знает, как сложно устоять перед его ароматом и насыщенным вкусом. Но многие считают, что приготовление идеального плова – это сложный и долгий процесс. Мы готовы развеять этот миф и поделиться простым и быстрым рецептом, который позволит вам насладиться любимым блюдом без лишних хлопот.
Этот рецепт плова от блогера Тани Акопян очень простой, а результат получается восхитительным.
Ингредиенты:
- Говядина — 0,5 кг;
- Лук — 300 г;
- Морковь — 2 шт;
- Рис — 0,5 кг;
- Масло растительное — 100 мл;
- Вода — 1 л;
- Чеснок — головка;
- Соль, специи к плову.
Этапы приготовления:
- Нарезаем мясо на кусочки, морковь — соломкой, а лук — кубиками.
- В кастрюле с толстым дном обжариваем мясо на растительном масле. Добавляем лук и морковь, соль, перец.
- Когда будут готовы мясо и овощи добавляем рис.
- Заливаем ингредиенты горячей водой и добавляем целую головку чеснока.
- Готовим блюдо на среднем огне 40 минут под крышкой. Достаем чеснок, перемешиваем и готовим еще 10 минут.