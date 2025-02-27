Цей сніданок з’їдять разом із тарілками: що приготувати замість звичайної яєчні (відео)

Готується швидко, а виходить нереально смачно

Ранок — це час, коли хочеться порадувати себе смачним і ситним, але при цьому не витрачати багато часу на готування. Якщо звичайна яєчня вже набридла, пропонуємо вам спробувати дещо новеньке. Цей сніданок із яєць із сосисками – ідеальне рішення для тих, хто цінує швидкість приготування та насичений смак.

Цей сніданок не тільки неймовірно апетитний, а й дуже простий у виконанні. Мінімум зусиль – максимум задоволення. А рецептом поділилася блогер Наталія Жук.

Інгредієнти:

Сосиски — 300 г;

Яйця – 4 шт;

Мікс овочів (горошок, кукурудза, морква) — 100 г;

Сир — 150 г;

Сіль, перець — на смак.

Етапи приготування: