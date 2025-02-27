Рус

Цей сніданок з’їдять разом із тарілками: що приготувати замість звичайної яєчні (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сніданок із яєць із сосисками
Сніданок із яєць із сосисками. Фото Instagram/nataliia_zhuk, колаж "Телеграф"

Готується швидко, а виходить нереально смачно

Ранок — це час, коли хочеться порадувати себе смачним і ситним, але при цьому не витрачати багато часу на готування. Якщо звичайна яєчня вже набридла, пропонуємо вам спробувати дещо новеньке. Цей сніданок із яєць із сосисками – ідеальне рішення для тих, хто цінує швидкість приготування та насичений смак.

Цей сніданок не тільки неймовірно апетитний, а й дуже простий у виконанні. Мінімум зусиль – максимум задоволення. А рецептом поділилася блогер Наталія Жук.

Інгредієнти:

  • Сосиски — 300 г;
  • Яйця – 4 шт;
  • Мікс овочів (горошок, кукурудза, морква) — 100 г;
  • Сир — 150 г;
  • Сіль, перець — на смак.

Етапи приготування:

  1. Змащуємо сковороду олією та викладаємо на неї нарізані на кружечки сосиски.
  2. Вибиваємо яйця в миску, солимо, перчимо і злегка збиваємо вилкою.
  3. Виливаємо яйця на сосиски. Зверху викладаємо мікс консервованих чи заморожених овочів.
  4. Посипаємо страву натертим сиром.
  5. Накриваємо кришкою і смажимо до готовності.
Теги:
#Рецепт #Яйця #Сосиски #Омлет