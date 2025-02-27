Цей сніданок з’їдять разом із тарілками: що приготувати замість звичайної яєчні (відео)
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Готується швидко, а виходить нереально смачно
Ранок — це час, коли хочеться порадувати себе смачним і ситним, але при цьому не витрачати багато часу на готування. Якщо звичайна яєчня вже набридла, пропонуємо вам спробувати дещо новеньке. Цей сніданок із яєць із сосисками – ідеальне рішення для тих, хто цінує швидкість приготування та насичений смак.
Цей сніданок не тільки неймовірно апетитний, а й дуже простий у виконанні. Мінімум зусиль – максимум задоволення. А рецептом поділилася блогер Наталія Жук.
Інгредієнти:
- Сосиски — 300 г;
- Яйця – 4 шт;
- Мікс овочів (горошок, кукурудза, морква) — 100 г;
- Сир — 150 г;
- Сіль, перець — на смак.
Етапи приготування:
- Змащуємо сковороду олією та викладаємо на неї нарізані на кружечки сосиски.
- Вибиваємо яйця в миску, солимо, перчимо і злегка збиваємо вилкою.
- Виливаємо яйця на сосиски. Зверху викладаємо мікс консервованих чи заморожених овочів.
- Посипаємо страву натертим сиром.
- Накриваємо кришкою і смажимо до готовності.