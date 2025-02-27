Этот завтрак съедят вместе с тарелками: что приготовить вместо обычной яичницы (видео)
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Готовится быстро, а получается нереально вкусно
Утро – это время, когда хочется порадовать себя чем-то вкусным и сытным, но при этом не тратить много времени на готовку. Если обычная яичница уже наскучила, предлагаем вам попробовать кое-что новенькое. Этот завтрак из яиц с сосисками – идеальное решение для тех, кто ценит быстроту приготовления и насыщенный вкус.
Этот завтрак не только невероятно аппетитный, но и очень простой в исполнении. Минимум усилий – максимум удовольствия. А рецептом поделилась блогер Наталья Жук.
Ингредиенты:
- Сосиски — 300 г;
- Яйца — 4 шт;
- Микс овощей (горошек, кукуруза, морковь) — 100 г;
- Сыр — 150 г;
- Соль, перец — по вкусу.
Этапы приготовления:
- Смазываем сковороду маслом и выкладываем на нее нарезанные на кружочки сосиски.
- Выбиваем яйца в миску, солим, перчим и слегка взбиваем вилкой.
- Выливаем яйца на сосиски. Сверху выкладываем микс консервированных или замороженных овощей.
- Посыпаем блюдо натертым сыром.
- Накрываем крышкой и жарим до готовности.