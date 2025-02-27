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Этот завтрак съедят вместе с тарелками: что приготовить вместо обычной яичницы (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Завтрак из яиц с сосисками
Завтрак из яиц с сосисками. Фото Instagram/nataliia_zhuk, коллаж "Телеграф"

Готовится быстро, а получается нереально вкусно

Утро – это время, когда хочется порадовать себя чем-то вкусным и сытным, но при этом не тратить много времени на готовку. Если обычная яичница уже наскучила, предлагаем вам попробовать кое-что новенькое. Этот завтрак из яиц с сосисками – идеальное решение для тех, кто ценит быстроту приготовления и насыщенный вкус.

Этот завтрак не только невероятно аппетитный, но и очень простой в исполнении. Минимум усилий – максимум удовольствия. А рецептом поделилась блогер Наталья Жук.

Ингредиенты:

  • Сосиски — 300 г;
  • Яйца — 4 шт;
  • Микс овощей (горошек, кукуруза, морковь) — 100 г;
  • Сыр — 150 г;
  • Соль, перец — по вкусу.

Этапы приготовления:

  1. Смазываем сковороду маслом и выкладываем на нее нарезанные на кружочки сосиски.
  2. Выбиваем яйца в миску, солим, перчим и слегка взбиваем вилкой.
  3. Выливаем яйца на сосиски. Сверху выкладываем микс консервированных или замороженных овощей.
  4. Посыпаем блюдо натертым сыром.
  5. Накрываем крышкой и жарим до готовности.
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#Рецепт #Яйца #Сосиски #Омлет