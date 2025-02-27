Этот завтрак съедят вместе с тарелками: что приготовить вместо обычной яичницы (видео)

Готовится быстро, а получается нереально вкусно

Утро – это время, когда хочется порадовать себя чем-то вкусным и сытным, но при этом не тратить много времени на готовку. Если обычная яичница уже наскучила, предлагаем вам попробовать кое-что новенькое. Этот завтрак из яиц с сосисками – идеальное решение для тех, кто ценит быстроту приготовления и насыщенный вкус.

Этот завтрак не только невероятно аппетитный, но и очень простой в исполнении. Минимум усилий – максимум удовольствия. А рецептом поделилась блогер Наталья Жук.

Ингредиенты:

Сосиски — 300 г;

Яйца — 4 шт;

Микс овощей (горошек, кукуруза, морковь) — 100 г;

Сыр — 150 г;

Соль, перец — по вкусу.

Этапы приготовления: