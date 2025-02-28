Сподобається навіть дітям: як приготувати суп-пюре з сиром (відео)
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Готувати цей суп дуже легко
Ніжний крем-суп з плавленим сиром – чудова страва для ситного обіду чи затишної вечері. Цей рецепт поєднує в собі простоту приготування та насичений смак. Плавлені сирки надають супу кремової текстури, а куркума – приємного золотистого відтінку. Подавайте суп з хрусткими сухариками та тертим сиром для ще більшого задоволення.
Про те, як приготувати сирний крем-суп розповіла блогерка eli.cooking.
Інгредієнти на 1.5 л готового супу:
- 1,2 л бульйону чи води;
- 5 середніх картоплин;
- 1 середня морква;
- 1 маленька чи 1/2 середньої цибулі;
- 2 зубчики часнику;
- 2-3 плавлених сирка;
- 1 ч.л. куркуми;
- сіль, олія
Приготування:
- Овочі нарізаємо, половинку моркви натираємо.
- Підсмажуємо нарізану цибулю з морквою.
- В киплячий бульйон або воду додаємо нарізану картоплю, моркву і часник.
- Коли картопля і морква зваряться (до 10 хвилин) – додаємо до супу зажарку, куркуму, сіль, нарізані плавлені сирки і варимо ще пару хвилин.
- Готовий суп ретельно збиваємо блендером. Ще раз ставимо на плиту і доводимо до кипіння.
- Подаємо крем-суп з підсмаженими сухариками, і по бажанню зверху ще можна посипати пармезаном чи іншим солоним сиром.