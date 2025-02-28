Сподобається навіть дітям: як приготувати суп-пюре з сиром (відео)

Готувати цей суп дуже легко

Ніжний крем-суп з плавленим сиром – чудова страва для ситного обіду чи затишної вечері. Цей рецепт поєднує в собі простоту приготування та насичений смак. Плавлені сирки надають супу кремової текстури, а куркума – приємного золотистого відтінку. Подавайте суп з хрусткими сухариками та тертим сиром для ще більшого задоволення.

Про те, як приготувати сирний крем-суп розповіла блогерка eli.cooking.

Інгредієнти на 1.5 л готового супу:

1,2 л бульйону чи води;

5 середніх картоплин;

1 середня морква;

1 маленька чи 1/2 середньої цибулі;

2 зубчики часнику;

2-3 плавлених сирка;

1 ч.л. куркуми;

сіль, олія

Приготування: