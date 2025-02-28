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Сподобається навіть дітям: як приготувати суп-пюре з сиром (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Смачний крем-суп
Смачний крем-суп. Фото shuba.life

Готувати цей суп дуже легко

Ніжний крем-суп з плавленим сиром – чудова страва для ситного обіду чи затишної вечері. Цей рецепт поєднує в собі простоту приготування та насичений смак. Плавлені сирки надають супу кремової текстури, а куркума – приємного золотистого відтінку. Подавайте суп з хрусткими сухариками та тертим сиром для ще більшого задоволення.

Про те, як приготувати сирний крем-суп розповіла блогерка eli.cooking.

Інгредієнти на 1.5 л готового супу:

  • 1,2 л бульйону чи води;
  • 5 середніх картоплин;
  • 1 середня морква;
  • 1 маленька чи 1/2 середньої цибулі;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2-3 плавлених сирка;
  • 1 ч.л. куркуми;
  • сіль, олія

Приготування:

  1. Овочі нарізаємо, половинку моркви натираємо.
  2. Підсмажуємо нарізану цибулю з морквою.
  3. В киплячий бульйон або воду додаємо нарізану картоплю, моркву і часник.
  4. Коли картопля і морква зваряться (до 10 хвилин) – додаємо до супу зажарку, куркуму, сіль, нарізані плавлені сирки і варимо ще пару хвилин.
  5. Готовий суп ретельно збиваємо блендером. Ще раз ставимо на плиту і доводимо до кипіння.
  6. Подаємо крем-суп з підсмаженими сухариками, і по бажанню зверху ще можна посипати пармезаном чи іншим солоним сиром.
Теги:
#Сир #Рецепти #Супи #Крем-суп