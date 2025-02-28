Понравится даже детям: как приготовить суп-пюре с сыром (видео)

Готовить этот суп очень легко

Нежный крем-суп с плавленым сыром – замечательное блюдо для сытного обеда или уютного ужина. Этот рецепт сочетает в себе простоту приготовления и вкус. Плавленые сырки придают супу кремовую текстуру, а куркума – приятный золотистый оттенок. Подавайте суп с хрустящими сухариками и тертым сыром для еще большего удовольствия.

О том, как приготовить сырный крем-суп рассказала блогерша eli.cooking.

Ингредиенты на 1.5 л готового супа:

1,2 л бульона или воды;

5 средних картофелин;

1 средняя морковь;

1 маленький или 1/2 среднего лука;

2 зубчика чеснока;

2-3 плавленых сырка;

1 ч.л. куркумы;

соль, масло

Приготовление: