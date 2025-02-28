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Понравится даже детям: как приготовить суп-пюре с сыром (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Вкусный крем-суп
Вкусный крем-суп. Фото shuba.life

Готовить этот суп очень легко

Нежный крем-суп с плавленым сыром – замечательное блюдо для сытного обеда или уютного ужина. Этот рецепт сочетает в себе простоту приготовления и вкус. Плавленые сырки придают супу кремовую текстуру, а куркума – приятный золотистый оттенок. Подавайте суп с хрустящими сухариками и тертым сыром для еще большего удовольствия.

О том, как приготовить сырный крем-суп рассказала блогерша eli.cooking.

Ингредиенты на 1.5 л готового супа:

  • 1,2 л бульона или воды;
  • 5 средних картофелин;
  • 1 средняя морковь;
  • 1 маленький или 1/2 среднего лука;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2-3 плавленых сырка;
  • 1 ч.л. куркумы;
  • соль, масло

Приготовление:

  1. Овощи нарезаем, половинку моркови натираем.
  2. Поджариваем нарезанный лук с морковью.
  3. В кипящий бульон или воду добавляем нарезанный картофель, морковь и чеснок.
  4. Когда картофель и морковь сварятся (до 10 минут) – добавляем в суп зажарку, куркуму, соль, нарезанные плавленые сырки и варим еще пару минут.
  5. Готовый суп тщательно взбиваем блендером. Еще раз ставим на плиту и доводим до кипения.
  6. Подаем крем-суп с поджаренными сухариками, и по желанию сверху можно посыпать пармезаном или другим соленым сыром.
Теги:
#Сыр #Рецепты #Супы #Крем-суп