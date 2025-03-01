Ці продукти точно знайдуться у вашому холодильнику: як приготувати з них гарячі бутерброди нашвидкуруч (відео)
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Підійдуть для легкого перекусу або ситного сніданку
Гарячі бутерброди – це ідеальний спосіб швидко приготувати щось смачне на сніданок або перекус. Їх можна робити з різними начинками: від класичних варіантів із сиром та ковбасою до цікавіших поєднань, наприклад, із грибами та сиром.
А якщо вам хочеться чогось ще простішого та швидшого – гарячі бутерброди з ковбасою та сиром стануть чудовим вибором. Хрусткий хліб, тягучий розплавлений сир і ароматна ковбаса – те, що потрібно для ситного та смачного перекусу. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mkiuriteil".
Як приготувати гарячі бутерброди з ковбасою та сиром
Інгредієнти:
- сир – 50 г (натертий);
- яйце – 1 шт.;
- ковбаса – 2 шматочки;
- хліб для тостів – 1 шт.;
- сіль, чорний перець – за смаком;
- зелень – для подачі;
Спосіб приготування:
1.Сковорідку розігріти на середньому вогні, викласти натертий сир у формі кола, розміром трохи більший за розмір тосту.
2.У центр сиру акуратно вбити яйце, посолити та поперчити. Накрити яйце шматочками ковбаси.
3.Зверху покласти хліб і трохи притиснути. Обсмажити декілька хвилин, поки сир підрум'яниться, а яйце схопиться.
4.Обережно перевернути бутерброд і смажити ще 2-3 хвилини, доки хліб не стане хрустким.
5.Готовий тост посипати свіжою зеленню та подати гарячим.