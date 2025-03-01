Ці продукти точно знайдуться у вашому холодильнику: як приготувати з них гарячі бутерброди нашвидкуруч (відео)

Підійдуть для легкого перекусу або ситного сніданку

Гарячі бутерброди – це ідеальний спосіб швидко приготувати щось смачне на сніданок або перекус. Їх можна робити з різними начинками: від класичних варіантів із сиром та ковбасою до цікавіших поєднань, наприклад, із грибами та сиром.

А якщо вам хочеться чогось ще простішого та швидшого – гарячі бутерброди з ковбасою та сиром стануть чудовим вибором. Хрусткий хліб, тягучий розплавлений сир і ароматна ковбаса – те, що потрібно для ситного та смачного перекусу. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mkiuriteil".

Як приготувати гарячі бутерброди з ковбасою та сиром

Інгредієнти:

сир – 50 г (натертий);

яйце – 1 шт.;

ковбаса – 2 шматочки;

хліб для тостів – 1 шт.;

сіль, чорний перець – за смаком;

зелень – для подачі;

Спосіб приготування:

1.Сковорідку розігріти на середньому вогні, викласти натертий сир у формі кола, розміром трохи більший за розмір тосту.

2.У центр сиру акуратно вбити яйце, посолити та поперчити. Накрити яйце шматочками ковбаси.

3.Зверху покласти хліб і трохи притиснути. Обсмажити декілька хвилин, поки сир підрум'яниться, а яйце схопиться.

4.Обережно перевернути бутерброд і смажити ще 2-3 хвилини, доки хліб не стане хрустким.

5.Готовий тост посипати свіжою зеленню та подати гарячим.