Эти продукты точно найдутся в вашем холодильнике: как приготовить из них горячие бутерброды на скорую руку (видео)
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Подойдут для легкого перекуса или сытного завтрака
Горячие бутерброды – это идеальный способ быстро приготовить что-нибудь вкусное на завтрак или перекус. Их можно делать с разными начинками: от классических вариантов с сыром и колбасой до более интересных сочетаний, например, с грибами и сыром.
А если вам хочется чего-то еще более простого и быстрого – горячие бутерброды с колбасой и сыром станут отличным выбором. Хрустящий хлеб, тягучий расплавленный сыр и ароматная колбаса – то, что нужно для сытного и вкусного перекуса. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mkiuriteil".
Как приготовить горячие бутерброды с колбасой и сыром
Ингредиенты:
- творог – 50 г (натертый);
- яйцо – 1 шт.;
- колбаса – 2 кусочка;
- хлеб для тостов – 1 шт.;
- соль, черный перец – по вкусу;
- зелень – для подачи;
Способ приготовления:
1.Сковороду разогреть на среднем огне, выложить натертый сыр в форме круга, размером чуть больше размера тоста.
2.В центр сыра аккуратно вбить яйцо, посолить и поперчить. Накрыть яйцо кусочками колбасы.
3.Сверху положить хлеб и слегка прижать. Обжарить несколько минут, пока сыр подрумянится, а яйцо схватится.
4.Осторожно перевернуть бутерброд и жарить еще 2-3 минуты, пока хлеб не станет хрустящим.
5.Готовый тост посыпать свежей зеленью и подать горячим.