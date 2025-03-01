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Эти продукты точно найдутся в вашем холодильнике: как приготовить из них горячие бутерброды на скорую руку (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
С хрустящей сырной корочкой, ароматные и вкусные
С хрустящей сырной корочкой, ароматные и вкусные. Фото instagram.com

Подойдут для легкого перекуса или сытного завтрака

Горячие бутерброды – это идеальный способ быстро приготовить что-нибудь вкусное на завтрак или перекус. Их можно делать с разными начинками: от классических вариантов с сыром и колбасой до более интересных сочетаний, например, с грибами и сыром.

А если вам хочется чего-то еще более простого и быстрого – горячие бутерброды с колбасой и сыром станут отличным выбором. Хрустящий хлеб, тягучий расплавленный сыр и ароматная колбаса – то, что нужно для сытного и вкусного перекуса. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mkiuriteil".

Как приготовить горячие бутерброды с колбасой и сыром

Ингредиенты:

  • творог – 50 г (натертый);
  • яйцо – 1 шт.;
  • колбаса – 2 кусочка;
  • хлеб для тостов – 1 шт.;
  • соль, черный перец – по вкусу;
  • зелень – для подачи;

Способ приготовления:

1.Сковороду разогреть на среднем огне, выложить натертый сыр в форме круга, размером чуть больше размера тоста.

2.В центр сыра аккуратно вбить яйцо, посолить и поперчить. Накрыть яйцо кусочками колбасы.

3.Сверху положить хлеб и слегка прижать. Обжарить несколько минут, пока сыр подрумянится, а яйцо схватится.

4.Осторожно перевернуть бутерброд и жарить еще 2-3 минуты, пока хлеб не станет хрустящим.

5.Готовый тост посыпать свежей зеленью и подать горячим.

Теги:
#Сыр #Колбаса #Бутерброды #Готовим дома