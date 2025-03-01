"Золотий" банановий кекс: десерт, який ви захочете готувати знову і знову

Ідеальний варіант для сніданку чи чаювання з родиною

Цей банановий кекс – справжня знахідка для любителів простих і смачних домашніх десертів. Завдяки стиглому банану, йогурту та ніжному тісту випічка виходить м'якою, ароматною та злегка вологуватою. А хрусткі мигдалеві пластівці та карамельна скоринка додають йому особливого шарму. Готується легко, а результат підкорює з першого шматочка.

Рецептом поділилась блогерка kathycoooks.

Інгредієнти:

банан — 2 шт (один в тісто, інший для декору)

яйця — 2 шт.

йогурт фруктовий — 150 г

рослинна олія — 60 мл

борошно — 230-240 г

розпушувач — 1,5 ч.л

цукор — 3-4 ст.л

ванільний цукор — 1/2 ч.л

сода — 1/2 ч.л

Етапи приготування: