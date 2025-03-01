"Золотий" банановий кекс: десерт, який ви захочете готувати знову і знову
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Ідеальний варіант для сніданку чи чаювання з родиною
Цей банановий кекс – справжня знахідка для любителів простих і смачних домашніх десертів. Завдяки стиглому банану, йогурту та ніжному тісту випічка виходить м'якою, ароматною та злегка вологуватою. А хрусткі мигдалеві пластівці та карамельна скоринка додають йому особливого шарму. Готується легко, а результат підкорює з першого шматочка.
Рецептом поділилась блогерка kathycoooks.
Інгредієнти:
- банан — 2 шт (один в тісто, інший для декору)
- яйця — 2 шт.
- йогурт фруктовий — 150 г
- рослинна олія — 60 мл
- борошно — 230-240 г
- розпушувач — 1,5 ч.л
- цукор — 3-4 ст.л
- ванільний цукор — 1/2 ч.л
- сода — 1/2 ч.л
Етапи приготування:
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Розімніть банан виделкою до пюре. Додайте яйця, йогурт, цукор і добре перемішайте.
- Додайте борошно, розпушувач, соду і ванільний цукор, вимішайте однорідне тісто.
- Вилийте тісто у форму для запікання (застелену пергаментом). Зверху покладіть банан розрізаний навпіл та посипте мигдалевими пластівцями.
- Випікайте 40–45 хвилин до золотистої скоринки (перевірте готовність зубочисткою).
- Дайте трохи охолонути, посипте цукровою пудрою, наріжте і насолоджуйтеся.