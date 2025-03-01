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"Золотий" банановий кекс: десерт, який ви захочете готувати знову і знову

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Банановий кекс
Банановий кекс. Фото TikTok/kathycoooks, колаж "Телеграф"

Ідеальний варіант для сніданку чи чаювання з родиною

Цей банановий кекс – справжня знахідка для любителів простих і смачних домашніх десертів. Завдяки стиглому банану, йогурту та ніжному тісту випічка виходить м'якою, ароматною та злегка вологуватою. А хрусткі мигдалеві пластівці та карамельна скоринка додають йому особливого шарму. Готується легко, а результат підкорює з першого шматочка.

Рецептом поділилась блогерка kathycoooks.

Інгредієнти:

  • банан — 2 шт (один в тісто, інший для декору)
  • яйця — 2 шт.
  • йогурт фруктовий — 150 г
  • рослинна олія — 60 мл
  • борошно — 230-240 г
  • розпушувач — 1,5 ч.л
  • цукор — 3-4 ст.л
  • ванільний цукор — 1/2 ч.л
  • сода — 1/2 ч.л

Етапи приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180°C.
  2. Розімніть банан виделкою до пюре. Додайте яйця, йогурт, цукор і добре перемішайте.
  3. Додайте борошно, розпушувач, соду і ванільний цукор, вимішайте однорідне тісто.
  4. Вилийте тісто у форму для запікання (застелену пергаментом). Зверху покладіть банан розрізаний навпіл та посипте мигдалевими пластівцями.
  5. Випікайте 40–45 хвилин до золотистої скоринки (перевірте готовність зубочисткою).
  6. Дайте трохи охолонути, посипте цукровою пудрою, наріжте і насолоджуйтеся.
Теги:
#Рецепти #Банани #Кекс #Десерт