"Золотой" банановый кекс: десерт, который вы захотите готовить снова и снова

Идеальный вариант для завтрака или чаепития с семьей

Этот банановый кекс настоящая находка для любителей простых и вкусных домашних десертов. Благодаря спелому банану, йогурту и нежному тесту выпечка получается мягкой, ароматной и слегка влажной. А хрустящие миндальные хлопья и карамельная корочка придают ему особый шарм. Готовится легко, а результат покоряет из первого кусочка.

Рецептом поделилась блогерша kathycoooks.

Ингредиенты:

банан – 2 шт (один в тесто, второй для декора)

яйца – 2 шт.

йогурт фруктовый – 150 г

растительное масло — 60 мл

мука — 230-240 г

разрыхлитель — 1,5 ч.л

сахар — 3-4 ст.л

ванильный сахар — 1/2 ч.л

сода — 1/2 ч.л

Этапы приготовления: