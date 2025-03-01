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"Золотой" банановый кекс: десерт, который вы захотите готовить снова и снова

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Банановый кекс
Банановый кекс. Фото TikTok/kathycoooks, коллаж "Телеграф"

Идеальный вариант для завтрака или чаепития с семьей

Этот банановый кекс настоящая находка для любителей простых и вкусных домашних десертов. Благодаря спелому банану, йогурту и нежному тесту выпечка получается мягкой, ароматной и слегка влажной. А хрустящие миндальные хлопья и карамельная корочка придают ему особый шарм. Готовится легко, а результат покоряет из первого кусочка.

Рецептом поделилась блогерша kathycoooks.

Ингредиенты:

  • банан – 2 шт (один в тесто, второй для декора)
  • яйца – 2 шт.
  • йогурт фруктовый – 150 г
  • растительное масло — 60 мл
  • мука — 230-240 г
  • разрыхлитель — 1,5 ч.л
  • сахар — 3-4 ст.л
  • ванильный сахар — 1/2 ч.л
  • сода — 1/2 ч.л

Этапы приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Разомните банан вилкой в пюре. Добавьте яйца, йогурт, сахар и хорошо перемешайте.
  3. Добавьте муку, разрыхлитель, соду и ванильный сахар, вымешайте однородное тесто.
  4. Вылейте тесто в форму для запекания (застланную пергаментом). Сверху положите разрезанный пополам банан и посыпьте миндальными хлопьями.
  5. Выпекайте 40–45 минут до золотистой корочки (проверьте готовность зубочисткой).
  6. Дайте немного остыть, посыпьте сахарной пудрой, нарежьте и наслаждайтесь.
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#Рецепты #Бананы #Кекс #Десерт