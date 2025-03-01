"Золотой" банановый кекс: десерт, который вы захотите готовить снова и снова
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Идеальный вариант для завтрака или чаепития с семьей
Этот банановый кекс настоящая находка для любителей простых и вкусных домашних десертов. Благодаря спелому банану, йогурту и нежному тесту выпечка получается мягкой, ароматной и слегка влажной. А хрустящие миндальные хлопья и карамельная корочка придают ему особый шарм. Готовится легко, а результат покоряет из первого кусочка.
Рецептом поделилась блогерша kathycoooks.
Ингредиенты:
- банан – 2 шт (один в тесто, второй для декора)
- яйца – 2 шт.
- йогурт фруктовый – 150 г
- растительное масло — 60 мл
- мука — 230-240 г
- разрыхлитель — 1,5 ч.л
- сахар — 3-4 ст.л
- ванильный сахар — 1/2 ч.л
- сода — 1/2 ч.л
Этапы приготовления:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Разомните банан вилкой в пюре. Добавьте яйца, йогурт, сахар и хорошо перемешайте.
- Добавьте муку, разрыхлитель, соду и ванильный сахар, вымешайте однородное тесто.
- Вылейте тесто в форму для запекания (застланную пергаментом). Сверху положите разрезанный пополам банан и посыпьте миндальными хлопьями.
- Выпекайте 40–45 минут до золотистой корочки (проверьте готовность зубочисткой).
- Дайте немного остыть, посыпьте сахарной пудрой, нарежьте и наслаждайтесь.