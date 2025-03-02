"Шуба" по-новому: чим замінити оселедець в улюбленому салаті (відео)
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Рецепт салату, який здивує ваших гостей
Салат "Шуба" відомий багатьом з дитинства. Вже у дорослому віці деякі господині продовжують його готувати, а інші відмовилися, вважаючи цю страву пережитками минулого.
Втім сьогодні ми пропонуємо приготувати салат дуже схожий на традиційний, але замінивши оселедець на курку. Він вийде дуже смачним, переконують на YouTube-каналі "Ізі повар".
Як приготувати салат "Курка під шубою"
Інгредієнти:
- філе курки або індички — 200 г;
- картопля — 2 середніх шт;
- яйця — 2 шт;
- буряк — 2 шт;
- морква — 2 шт;
- солоні огірки — 3 шт;
- чорнослив — 50 г;
- сир — 50 г;
- майонез за смаком.
Спосіб приготування:
1.М'ясо, яйця, буряк, моркву і картоплю відварити до готовності та залишити вистигати.
2.Солоні огірки та відварену курячу грудку нарізати кубиками, а чорнослив соломкою.
3.Сир, моркву, картоплю і яйця посолити та натерти на великій тертці.
4.Викласти салат шарами: картопля, курка, морква, огірки, яйця, чорнослив, сир і буряк. Кожен шар, крім огірків і чорносливу, змастити сіточкою майонезу.