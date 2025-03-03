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Суп можна не готувати: рецепт тушкованої картоплі з м’ясом в оксамитовому соусі (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Тушкована картопля з куркою, що тане в роті
Тушкована картопля з куркою, що тане в роті. Фото скріншот Instagram

Проста страва з вишуканим смаком

Іноді хочеться чогось простого, але водночас неймовірно смачного. Ця тушкована картопля в сирному соусі – саме та страва, яка може задовольнити гастрономічні бажання. Ніжні шматочки картоплі, соковите куряче м'ясо та сирний соус створюють ідеальне поєднання. А найголовніше — ця тушкована картопля завдяки соусу може замінити суп і таким чином скоротити час на приготування ще однієї страви.

Рецептом цієї картоплі поділилась блогерка Анастасія Редько.

Інгредієнти:

  • Картопля
  • морква
  • цибуля
  • курячі стегна без кісточки
  • крем-сир
  • зелень
  • сіль, перець, сухий часник

Як приготувати:

  1. Обсмажуємо куряче м'ясо, додаємо натерту моркву та цибулю. Смажимо 10 хвилин.
  2. Додаємо нарізану кубиком картоплю і ще 10 хвилин обсмажуємо.
  3. Додаємо крем-сир, спеції, заливаємо все водою, перемішуємо і тушимо до готовності.
  4. Вкінці додаємо зелень.
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#М'ясо #Рецепти #Картопля