Суп можна не готувати: рецепт тушкованої картоплі з м’ясом в оксамитовому соусі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Проста страва з вишуканим смаком
Іноді хочеться чогось простого, але водночас неймовірно смачного. Ця тушкована картопля в сирному соусі – саме та страва, яка може задовольнити гастрономічні бажання. Ніжні шматочки картоплі, соковите куряче м'ясо та сирний соус створюють ідеальне поєднання. А найголовніше — ця тушкована картопля завдяки соусу може замінити суп і таким чином скоротити час на приготування ще однієї страви.
Рецептом цієї картоплі поділилась блогерка Анастасія Редько.
Інгредієнти:
- Картопля
- морква
- цибуля
- курячі стегна без кісточки
- крем-сир
- зелень
- сіль, перець, сухий часник
Як приготувати:
- Обсмажуємо куряче м'ясо, додаємо натерту моркву та цибулю. Смажимо 10 хвилин.
- Додаємо нарізану кубиком картоплю і ще 10 хвилин обсмажуємо.
- Додаємо крем-сир, спеції, заливаємо все водою, перемішуємо і тушимо до готовності.
- Вкінці додаємо зелень.