Суп можна не готувати: рецепт тушкованої картоплі з м’ясом в оксамитовому соусі (відео)

Проста страва з вишуканим смаком

Іноді хочеться чогось простого, але водночас неймовірно смачного. Ця тушкована картопля в сирному соусі – саме та страва, яка може задовольнити гастрономічні бажання. Ніжні шматочки картоплі, соковите куряче м'ясо та сирний соус створюють ідеальне поєднання. А найголовніше — ця тушкована картопля завдяки соусу може замінити суп і таким чином скоротити час на приготування ще однієї страви.

Рецептом цієї картоплі поділилась блогерка Анастасія Редько.

Інгредієнти:

Картопля

морква

цибуля

курячі стегна без кісточки

крем-сир

зелень

сіль, перець, сухий часник

Як приготувати: