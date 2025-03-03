Суп можно не готовить: рецепт тушеного картофеля с мясом в бархатном соусе (видео)

Простое блюдо с изысканным вкусом

Иногда хочется чего-то простого, но вместе с тем невероятно вкусного. Этот тушеный картофель в сырном соусе – именно то блюдо, которое может удовлетворить гастрономические желания. Нежные кусочки картофеля, сочное куриное мясо и сырный соус создают идеальное сочетание. А самое главное — этот тушеный картофель благодаря соусу может заменить суп и таким образом сократить время на приготовление еще одного блюда.

Рецептом этого картофеля поделилась блогер Анастасия Редько.

Ингредиенты:

Картофель

морковь

лук

куриные бедра без косточки

крем-сыр

зелень

соль, перец, сухой чеснок

Как приготовить: