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Суп можно не готовить: рецепт тушеного картофеля с мясом в бархатном соусе (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Тушеный картофель с тающей во рту курицей
Тушеный картофель с тающей во рту курицей. Фото скриншот Instagram

Простое блюдо с изысканным вкусом

Иногда хочется чего-то простого, но вместе с тем невероятно вкусного. Этот тушеный картофель в сырном соусе – именно то блюдо, которое может удовлетворить гастрономические желания. Нежные кусочки картофеля, сочное куриное мясо и сырный соус создают идеальное сочетание. А самое главное — этот тушеный картофель благодаря соусу может заменить суп и таким образом сократить время на приготовление еще одного блюда.

Рецептом этого картофеля поделилась блогер Анастасия Редько.

Ингредиенты:

  • Картофель
  • морковь
  • лук
  • куриные бедра без косточки
  • крем-сыр
  • зелень
  • соль, перец, сухой чеснок

Как приготовить:

  1. Обжариваем куриное мясо, добавляем натертую морковь и лук. Жарим 10 минут.
  2. Добавляем нарезанный кубиком картофель и еще 10 минут обжариваем.
  3. Добавляем крем-сыр, специи, заливаем все водой, перемешиваем и тушим до готовности.
  4. В конце добавляем зелень.
Теги:
#Мясо #Рецепты #Картофель