Суп можно не готовить: рецепт тушеного картофеля с мясом в бархатном соусе (видео)
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Простое блюдо с изысканным вкусом
Иногда хочется чего-то простого, но вместе с тем невероятно вкусного. Этот тушеный картофель в сырном соусе – именно то блюдо, которое может удовлетворить гастрономические желания. Нежные кусочки картофеля, сочное куриное мясо и сырный соус создают идеальное сочетание. А самое главное — этот тушеный картофель благодаря соусу может заменить суп и таким образом сократить время на приготовление еще одного блюда.
Рецептом этого картофеля поделилась блогер Анастасия Редько.
Ингредиенты:
- Картофель
- морковь
- лук
- куриные бедра без косточки
- крем-сыр
- зелень
- соль, перец, сухой чеснок
Как приготовить:
- Обжариваем куриное мясо, добавляем натертую морковь и лук. Жарим 10 минут.
- Добавляем нарезанный кубиком картофель и еще 10 минут обжариваем.
- Добавляем крем-сыр, специи, заливаем все водой, перемешиваем и тушим до готовности.
- В конце добавляем зелень.