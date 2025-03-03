Бюджетна та оригінальна закуска замість "Шуби": що приготувати з оселедця (відео)

Смачно та економно

Оселедець смачно їсти просто так разом з відвареною картопелькою, або ж готувати з ним салати на кшталт "Шуби". Також цю рибу використовують у різноманітних закусках і вона завжди є доречною на столі.

Сьогодні ми хочемо поділитися іще одним незвичайним способом подачі оселедця. Йдеться про закуску в лаваші, рецепт якої опублікували на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати рулет з лаваша з оселедцем

Інгредієнти:

оселедець;

варене яйце;

цибуля зелена;

лаваш;

Спосіб приготування:

1.Лаваш намазати крем-сиром.

2.Яйце натерти викласти на лаваш.

3.Цибулю дрібно нарізати, викласти поруч з яйцем.

4.Оселедець порізати на шматочки, викласти поруч з цибулею.

5.Щільно загорнути лаваш в рулет та нарізати на шматочки.