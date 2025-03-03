Бюджетна та оригінальна закуска замість "Шуби": що приготувати з оселедця (відео)
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Смачно та економно
Оселедець смачно їсти просто так разом з відвареною картопелькою, або ж готувати з ним салати на кшталт "Шуби". Також цю рибу використовують у різноманітних закусках і вона завжди є доречною на столі.
Сьогодні ми хочемо поділитися іще одним незвичайним способом подачі оселедця. Йдеться про закуску в лаваші, рецепт якої опублікували на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як приготувати рулет з лаваша з оселедцем
Інгредієнти:
- оселедець;
- варене яйце;
- цибуля зелена;
- лаваш;
Спосіб приготування:
1.Лаваш намазати крем-сиром.
2.Яйце натерти викласти на лаваш.
3.Цибулю дрібно нарізати, викласти поруч з яйцем.
4.Оселедець порізати на шматочки, викласти поруч з цибулею.
5.Щільно загорнути лаваш в рулет та нарізати на шматочки.