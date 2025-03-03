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Бюджетна та оригінальна закуска замість "Шуби": що приготувати з оселедця (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Звична страва у новій інтерпретації
Звична страва у новій інтерпретації. Фото ru.freepik.com

Смачно та економно

Оселедець смачно їсти просто так разом з відвареною картопелькою, або ж готувати з ним салати на кшталт "Шуби". Також цю рибу використовують у різноманітних закусках і вона завжди є доречною на столі.

Сьогодні ми хочемо поділитися іще одним незвичайним способом подачі оселедця. Йдеться про закуску в лаваші, рецепт якої опублікували на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати рулет з лаваша з оселедцем

Інгредієнти:

  • оселедець;
  • варене яйце;
  • цибуля зелена;
  • лаваш;

Спосіб приготування:

1.Лаваш намазати крем-сиром.

2.Яйце натерти викласти на лаваш.

3.Цибулю дрібно нарізати, викласти поруч з яйцем.

4.Оселедець порізати на шматочки, викласти поруч з цибулею.

5.Щільно загорнути лаваш в рулет та нарізати на шматочки.

Теги:
#Закуска #Оселедець #Лаваш #Готуємо вдома